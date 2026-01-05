نفط فنزويلا يفتح "لقاءات عاجلة".. وترامب يردّ على تساؤلات الشركات

نقلت وكالة " " عن مسؤولين أميركيين أن لم تستشر في البداية شركات "إكسون " و"كونوكو " و"شيفرون"، لكنها ستعقد اجتماعات معها.



وبحسب أربعة مسؤولين تنفيذيين في صناعة النفط مطلعين على الأمر، فإن اجتماعات ستُعقد لاحقاً هذا الأسبوع لبحث ملف ، وذلك بعد إلقاء القوات الأميركية القبض على رئيس البلاد .



وفي المقابل، أكد ، على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان" ، أنه تحدث إلى جميع شركات النفط الأميركية "قبل وبعد" القبض على بشأن خططه للاستثمار في البلاد.

