إقتصاد
نفط فنزويلا يفتح "لقاءات عاجلة".. وترامب يردّ على تساؤلات الشركات
Lebanon 24
05-01-2026
|
16:17
نقلت وكالة "
رويترز
" عن مسؤولين أميركيين أن
إدارة ترامب
لم تستشر في البداية شركات
النفط
"إكسون
موبيل
" و"كونوكو
فيليبس
" و"شيفرون"، لكنها ستعقد اجتماعات معها.
وبحسب أربعة مسؤولين تنفيذيين في صناعة النفط مطلعين على الأمر، فإن اجتماعات ستُعقد لاحقاً هذا الأسبوع لبحث ملف
فنزويلا
، وذلك بعد إلقاء القوات الأميركية القبض على رئيس البلاد
نيكولاس مادورو
.
وفي المقابل، أكد
الرئيس دونالد ترامب
، على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان"
يوم الأحد
، أنه تحدث إلى جميع شركات النفط الأميركية "قبل وبعد" القبض على
مادورو
بشأن خططه للاستثمار في البلاد.
