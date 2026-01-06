تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
عبر روسيا.. نتنياهو يبعث برسالة "طمأنة" لإيران هذا مضمونها
Lebanon 24
06-01-2026
|
04:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت هيئة البث
الإسرائيلية
الرسمية "كان" أن
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو نقل رسالة إلى
إيران
مفادها أن
إسرائيل
غير مهتمة بالتصعيد في الوقت الحالي، ولا تنوي مهاجمة
طهران
.
وتابعت "كان"، نقلا عن مصادر دبلوماسية لم تكشف عنها، أن الرسالة تم نقلها خلال الأسابيع الأخيرة عبر
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، الذي أجرى معه نتنياهو عدة مكالمات هاتفية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأضافت المصادر أن إسرائيل تخشى من وقوع طهران في "خطأ في الحسابات" وشن ضربة استباقية ضد إسرائيل، مدفوعة باعتقادها بأن الهجوم
الإسرائيلي
بات وشيكا، مشيرة إلى أن رسالة نتنياهو تهدف إلى منع هذا السيناريو.
وفي سياق متصل، حذر نتنياهو خلال كلمة ألقاها في الكنيست اليوم، من أن أي هجوم إيراني ستكون له "عواقب وخيمة".
Advertisement
