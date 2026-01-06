قلق أممي بعد اعتقال مادورو

أعربت الثلاثاء عن قلقها البالغ إزاء العملية العسكرية في التي أفضت إلى اعتقال ، محذّرة من أنها "قوّضت مبدأ أساسيا في القانون الدولي".



وقالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني للصحافيين في إن "على الدول ألا تهدد أو تستخدم القوة ضد سلامة أراضي أو استقلالها السياسي".



في الساعات الأولى من يوم الـ3 من كانون الثاني الجاري، نفذت عملية عسكرية دقيقة في فنزويلا، أطلقت عليها اسم " المطلق"، أسفرت عن القبض على الرئيس نيكولاس وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى لمواجهة اتهامات جنائية تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات".



وشهدت العملية، التي جرت تحت غطاء من التخطيط الدقيق والاستخبارات المتقدمة، نشرًا غير مسبوق لطائرات متطورة عبر قواعد جوية في منطقة ، ويُعتقد أن طائرات RQ-170 سينتينل المسيرة لعبت دورًا محوريًّا في مراقبة تحركات مادورو وتأمين نجاح المهمة، رغم عدم وجود تأكيد رسمي على استخدامها، وفق مجلة "نيوزويك".

