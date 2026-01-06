تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
قلق أممي بعد اعتقال مادورو

Lebanon 24
06-01-2026 | 07:05
أعربت الأمم المتحدة الثلاثاء عن قلقها البالغ إزاء العملية العسكرية في  فنزويلا التي أفضت إلى اعتقال نيكولاس مادورو، محذّرة من أنها "قوّضت مبدأ أساسيا في القانون الدولي".

وقالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني للصحافيين في جنيف إن "على الدول ألا تهدد أو تستخدم القوة ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي". 

في الساعات الأولى من يوم الـ3 من كانون الثاني الجاري، نفذت الولايات المتحدة عملية عسكرية دقيقة في فنزويلا، أطلقت عليها اسم "العزم المطلق"، أسفرت عن القبض على الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك لمواجهة اتهامات جنائية تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات". 

وشهدت العملية، التي جرت تحت غطاء من التخطيط الدقيق والاستخبارات المتقدمة، نشرًا غير مسبوق لطائرات متطورة عبر قواعد جوية في منطقة الكاريبي، ويُعتقد أن طائرات RQ-170 سينتينل المسيرة لعبت دورًا محوريًّا في مراقبة تحركات مادورو وتأمين نجاح المهمة، رغم عدم وجود تأكيد رسمي على استخدامها، وفق مجلة "نيوزويك".
الولايات المتحدة

نيكولاس مادورو

الأمم المتحدة

الكاريبي

نيويورك

فنزويلا

أي دولة

مادورو

