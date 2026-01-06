تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بعد فنزويلا... ما هو هدف ترامب التالي؟

Lebanon 24
06-01-2026 | 10:00
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "يسرائيل هيوم" قالت إنّ "هناك تساؤلات عديدة عقب التدخل العسكري الأميركي الحاد في فنزويلا، لاسيما بعد حديث وزير الخارجية ماركو روبيو أن كولومبيا قد تكون الهدف التالي".
 
وأضافت أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد أن فنزويلا قد لا تكون آخر دولة تتعرض للتدخل الأميركي"، مشيرًا إلى "هدف مفاجئ نوعًا ما، الجزيرة المستقلة الواقعة في الأراضي الدنماركية، غرينلاند"، واصفًا إياها بأنها "محاطة بسفن روسية وصينية".

وبحسب الصحيفة الإسرائيليّة: "ليست هذه المرة الأولى التي يُبدي فيها ترامب اهتماماً بضم الجزيرة المتجمدة. فخلال عام 2025، صرّح في مناسبات عديدة بأنه سيستحوذ على غرينلاند "بأي طريقة كانت"، بل وعرض "إثراء سكان الجزيرة" إذا ما أصبحت جزءاً من الولايات المتحدة.

وذكرت أنه "في تصريحاته حول مستقبل فنزويلا، أشار إلى تحول واضح عن موقفه السابق الرافض لتغيير النظام وبناء الدولة، متجاهلاً مخاوف الكثيرين من مؤيديه. وقال: كما تعلمون، إعادة تأهيل البلاد وتغيير النظام، أياً كان المسمى، أفضل من الوضع الراهن. لا يمكن أن يكون الوضع أسوأ".

وتابعت: "تناقضت اللهجة الحادة التي اتخذها تجاه ديلسي رودريغيز تناقضاً صارخاً مع الثناء الذي أغدقه عليها، بعد ساعات فقط من اقتحام القوات الأميركية لكاراكاس واعتقال مادورو وزوجته، سيليا فلوريس، لمحاكمتهما جنائياً".

أما بخصوص ما إذا كانت إدارة ترامب ستتدخل فعلاً في غرينلاند، فقد أجاب ترامب بأن على الآخرين أن يقرروا ما يعنيه العمل العسكري الأميركي في فنزويلا بالنسبة لغرينلاند. "سيتعين عليهم تقييم ذلك بأنفسهم. أنا حقاً لا أعرف. لكننا بالتأكيد نحتاج إلى غرينلاند.. للدفاع". (عربي 21)
