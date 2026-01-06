بعد فنزويلا... ما هو هدف ترامب التالي؟

ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "يسرائيل هيوم" قالت إنّ "هناك تساؤلات عديدة عقب التدخل العسكري الأميركي الحاد في فنزويلا، لاسيما بعد حديث ماركو روبيو أن كولومبيا قد تكون الهدف التالي".

وأضافت أنّ "الرئيس الأميركي أكد أن فنزويلا قد لا تكون آخر دولة تتعرض للتدخل الأميركي"، مشيرًا إلى "هدف مفاجئ نوعًا ما، المستقلة الواقعة في الأراضي الدنماركية، غرينلاند"، واصفًا إياها بأنها "محاطة بسفن روسية وصينية".



وبحسب الصحيفة الإسرائيليّة: "ليست هذه المرة الأولى التي يُبدي فيها اهتماماً بضم الجزيرة المتجمدة. فخلال عام 2025، صرّح في مناسبات عديدة بأنه سيستحوذ على غرينلاند "بأي طريقة كانت"، بل وعرض "إثراء سكان الجزيرة" إذا ما أصبحت جزءاً من .



وذكرت أنه "في تصريحاته حول مستقبل فنزويلا، أشار إلى تحول واضح عن موقفه السابق الرافض لتغيير النظام وبناء الدولة، متجاهلاً مخاوف الكثيرين من مؤيديه. وقال: كما تعلمون، إعادة تأهيل البلاد وتغيير النظام، أياً كان المسمى، أفضل من الوضع الراهن. لا يمكن أن يكون الوضع أسوأ".



وتابعت: "تناقضت اللهجة الحادة التي اتخذها تجاه ديلسي رودريغيز تناقضاً صارخاً مع الثناء الذي أغدقه عليها، بعد ساعات فقط من اقتحام القوات الأميركية لكاراكاس واعتقال مادورو وزوجته، سيليا فلوريس، لمحاكمتهما جنائياً".



أما بخصوص ما إذا كانت إدارة ترامب ستتدخل فعلاً في غرينلاند، فقد أجاب ترامب بأن على الآخرين أن يقرروا ما يعنيه العمل العسكري الأميركي في فنزويلا بالنسبة لغرينلاند. "سيتعين عليهم تقييم ذلك بأنفسهم. أنا حقاً لا أعرف. لكننا بالتأكيد نحتاج إلى غرينلاند.. للدفاع". (عربي 21)