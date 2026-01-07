تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
-4
o
بشري
16
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
من هو أبو زرعة المحرمي الذي تولى الأمن في عدن؟
Lebanon 24
07-01-2026
|
00:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
كلفت قوات "درع الوطن" اليوم الأربعاء
نائب رئيس
المجلس الرئاسي، عبد الرحمن المحرمي المعروف بـ "أبوزرعة المحرمي" بفرض الأمن ومنع أي اشتباكات تحدث داخل عدن وتجنيب أهلها أي اضطرابات والحفاظ على الأرواح والممتلكات والتعاون مع قوات درع الوطن.
يعتبر أبو زرعة قائد عسكري بارز وعضو في مجلس القيادة الرئاسي اليمني، واسمه الكامل عبد الرحمن بن زرعة المحرمي.
كما يعد من أبرز
القادة
العسكريين في اليمن. وُلد عام 1980 في منطقة يافع بمحافظة أبين، وبرز اسمه خلال الحرب اليمنية بفضل قيادته لألوية العمالقة الجنوبية، التي لعبت دورًا حاسمًا في مواجهة الحوثيين واستعادة السيطرة على مناطق استراتيجية في الساحل
الغربي
وشبوة.
وفي نيسان 2022، عيّن عضوًا في مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الذي تولى إدارة البلاد بعد نقل السلطة من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي.
كذلك، يشغل المحرمي منصب نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي منذ مايو 2023.
هذا ويُعرف المحرمي بمواقفه الصارمة في
مكافحة الإرهاب
، وتعزيز الأمن في عدن والمناطق المحررة.
وقد مثّل اليمن في لقاءات إقليمية مهمة، أحدثها اجتماعه قبل يومين مع
وزير الدفاع
السعودي الأمير خالد بن سلمان في
الرياض
، لبحث التطورات السياسية والأمنية في اليمن.
أتت تلك التطورات بعدما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بوقت سابق اليوم أن الزبيدي الذي أبلغ
السعودية
سابقاً مشاركته في مؤتمر يمني حواري جنوبي شامل في الرياض، فر إلى مكان مجهول دون إبلاغ
أعضاء المجلس
الانتقالي. كما أوضح التحالف أن الزبيدي عمد إلى تحريك قوات كبيرة شملت مدرعات وعربات قتال وأسلحة ثقيلة وخفيفة وذخائر من معسكري حديد والصولبان باتجاه الضالع في حدود منتصف الليل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
موقع واللا: 110 فلسطينيين توفوا في السجون الإسرائيلية منذ تولي إيتمار بن غفير وزارة الأمن القومي
Lebanon 24
موقع واللا: 110 فلسطينيين توفوا في السجون الإسرائيلية منذ تولي إيتمار بن غفير وزارة الأمن القومي
07/01/2026 12:33:11
07/01/2026 12:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
من تولّى رئاسة هندوراس بعد أسابيع من الجدل الانتخابي؟
Lebanon 24
من تولّى رئاسة هندوراس بعد أسابيع من الجدل الانتخابي؟
07/01/2026 12:33:11
07/01/2026 12:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع واللا الإسرائيلي: وفاة 110 أسرى أمنيين منذ تولي بن غفير وزارة الأمن القومي في كانون الثاني 2023
Lebanon 24
موقع واللا الإسرائيلي: وفاة 110 أسرى أمنيين منذ تولي بن غفير وزارة الأمن القومي في كانون الثاني 2023
07/01/2026 12:33:11
07/01/2026 12:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
داعش يتبنى الهجوم الذي قتل 4 من عناصر الأمن السوري اليوم بريف إدلب
Lebanon 24
داعش يتبنى الهجوم الذي قتل 4 من عناصر الأمن السوري اليوم بريف إدلب
07/01/2026 12:33:11
07/01/2026 12:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مكافحة الإرهاب
أعضاء المجلس
وزير الدفاع
نائب رئيس
السعودية
الرياض
الحوثي
الغربي
تابع
قد يعجبك أيضاً
لماذا قد لا تكون إيران فنزويلا التالية؟
Lebanon 24
لماذا قد لا تكون إيران فنزويلا التالية؟
05:30 | 2026-01-07
07/01/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي إلى بيروت لـ"تعزيز العلاقات"
Lebanon 24
عراقجي إلى بيروت لـ"تعزيز العلاقات"
05:16 | 2026-01-07
07/01/2026 05:16:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا: خطة أوروبية محتملة ردًا على تهديدات واشنطن
Lebanon 24
فرنسا: خطة أوروبية محتملة ردًا على تهديدات واشنطن
05:15 | 2026-01-07
07/01/2026 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قلق في الأوساط الإسرائيلية من تآكل المكانة العلمية عالميًا
Lebanon 24
قلق في الأوساط الإسرائيلية من تآكل المكانة العلمية عالميًا
05:05 | 2026-01-07
07/01/2026 05:05:20
Lebanon 24
Lebanon 24
التلفزيون السعودي: قوات مجلس القيادة الرئاسي تتقدم ميدانياً في جنوب اليمن
Lebanon 24
التلفزيون السعودي: قوات مجلس القيادة الرئاسي تتقدم ميدانياً في جنوب اليمن
04:56 | 2026-01-07
07/01/2026 04:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة تلقاها لبنان... ما هو شرط إسرائيل لعدم توجيه ضربة كبيرة؟
Lebanon 24
رسالة تلقاها لبنان... ما هو شرط إسرائيل لعدم توجيه ضربة كبيرة؟
08:00 | 2026-01-06
06/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش
Lebanon 24
هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش
13:17 | 2026-01-06
06/01/2026 01:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز
Lebanon 24
نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز
06:37 | 2026-01-06
06/01/2026 06:37:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إستعداداً للحرب... مصادر تكشف ما يقوم به "حزب الله" بشكلٍ سريّ جدّاً في الجنوب
Lebanon 24
إستعداداً للحرب... مصادر تكشف ما يقوم به "حزب الله" بشكلٍ سريّ جدّاً في الجنوب
06:00 | 2026-01-06
06/01/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل احتمالات استهداف ايران مرتفعة؟
Lebanon 24
هل احتمالات استهداف ايران مرتفعة؟
10:01 | 2026-01-06
06/01/2026 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2026-01-07
لماذا قد لا تكون إيران فنزويلا التالية؟
05:16 | 2026-01-07
عراقجي إلى بيروت لـ"تعزيز العلاقات"
05:15 | 2026-01-07
فرنسا: خطة أوروبية محتملة ردًا على تهديدات واشنطن
05:05 | 2026-01-07
قلق في الأوساط الإسرائيلية من تآكل المكانة العلمية عالميًا
04:56 | 2026-01-07
التلفزيون السعودي: قوات مجلس القيادة الرئاسي تتقدم ميدانياً في جنوب اليمن
04:46 | 2026-01-07
في طهران.. التظاهرات مستمرة والشرطة تعلن مقتل عنصر
فيديو
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
07/01/2026 12:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
07/01/2026 12:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
00:27 | 2026-01-07
07/01/2026 12:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24