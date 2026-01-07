تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

من هو أبو زرعة المحرمي الذي تولى الأمن في عدن؟

Lebanon 24
07-01-2026 | 00:15
كلفت قوات "درع الوطن" اليوم الأربعاء نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الرحمن المحرمي المعروف بـ "أبوزرعة المحرمي" بفرض الأمن ومنع أي اشتباكات تحدث داخل عدن وتجنيب أهلها أي اضطرابات والحفاظ على الأرواح والممتلكات والتعاون مع قوات درع الوطن.
يعتبر أبو زرعة قائد عسكري بارز وعضو في مجلس القيادة الرئاسي اليمني، واسمه الكامل عبد الرحمن بن زرعة المحرمي.

كما يعد من أبرز القادة العسكريين في اليمن. وُلد عام 1980 في منطقة يافع بمحافظة أبين، وبرز اسمه خلال الحرب اليمنية بفضل قيادته لألوية العمالقة الجنوبية، التي لعبت دورًا حاسمًا في مواجهة الحوثيين واستعادة السيطرة على مناطق استراتيجية في الساحل الغربي وشبوة.

وفي نيسان 2022، عيّن عضوًا في مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الذي تولى إدارة البلاد بعد نقل السلطة من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي.
كذلك، يشغل المحرمي منصب نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي منذ مايو 2023.

هذا ويُعرف المحرمي بمواقفه الصارمة في مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن في عدن والمناطق المحررة.

وقد مثّل اليمن في لقاءات إقليمية مهمة، أحدثها اجتماعه قبل يومين مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في الرياض، لبحث التطورات السياسية والأمنية في اليمن.

أتت تلك التطورات بعدما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بوقت سابق اليوم أن الزبيدي الذي أبلغ السعودية سابقاً مشاركته في مؤتمر يمني حواري جنوبي شامل في الرياض، فر إلى مكان مجهول دون إبلاغ أعضاء المجلس الانتقالي. كما أوضح التحالف أن الزبيدي عمد إلى تحريك قوات كبيرة شملت مدرعات وعربات قتال وأسلحة ثقيلة وخفيفة وذخائر من معسكري حديد والصولبان باتجاه الضالع في حدود منتصف الليل.
