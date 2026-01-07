تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

لماذا قد لا تكون إيران فنزويلا التالية؟

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

|
Lebanon 24
07-01-2026 | 05:30
A-
A+
Doc-P-1464926-639033767810111582.webp
Doc-P-1464926-639033767810111582.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكرت صحيفة "South China Morning Post" الصينية أنه "من المرجح أن تؤدي الضربة الأميركية الأخيرة ضد فنزويلا إلى تعميق مخاوف القيادة الإيرانية بشأن المزيد من التدخل من واشنطن، لكن المحللين لا يتوقعون أن يتم استهداف القيادة بشكل مباشر بنفس الطريقة التي تم بها استهداف نيكولاس مادورو. وأشاروا إلى المخاطر الجيوسياسية الأكبر في الشرق الأوسط مقارنة بأميركا اللاتينية، وإلى الدور الأكبر الذي تلعبه الصين وروسيا ودول أخرى".

وبحسب الصحيفة، "قبل اعتقال الزعيم الفنزويلي مادورو، كانت القيادة في إيران تعاني بالفعل من احتجاجات واسعة النطاق على مستوى البلاد واقتصاد متعثر. وعلى الرغم من أن مثل هذه التظاهرات، التي تستهدف بشكل مباشر شرعية القيادة، ليست سابقة في إيران، إلا أن الضربات الجوية في فنزويلا قد تُؤدي إلى تصعيد التهديد المُوجّه ضدهم. فقبل يوم واحد فقط من اختطاف القوات الأميركية لمادورو وزوجته يوم الأحد، حذّر ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أن واشنطن "ستتدخل لإنقاذهم" إذا قتلت طهران أي متظاهرين".

وتابعت الصحيفة، "قال مسؤول إيراني لوكالة رويترز إن الاحتجاجات والإضرابات تمثل "ضغوطاً مزدوجة" على الحكومة، وقال إن طهران لديها مجال أقل للمناورة "مع وجود خيارات قليلة قابلة للتطبيق ومخاطر عالية في كل مسار". وقال مسؤول آخر إن بعض صناع القرار يخشون الآن أن تكون إيران "الضحية التالية لسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخارجية العدوانية". وقال فان هونغدا، مدير مركز الصين والشرق الأوسط في جامعة شاوشينغ، "كانت طهران بالفعل في حالة تأهب قصوى لاحتمال تجدد المواجهة العسكرية مع إسرائيل، وما حدث لمادورو زاد بشكل واضح من حذرها من أن واشنطن قد تتبع مسارًا مماثلاً ضدها"."

وأضافت الصحيفة، "لقد حافظ ترامب على نهج متشدد وثابت تجاه إيران طوال فترتي ولايته الرئاسية، وأمر بشن غارات جوية على ثلاثة مواقع نووية إيرانية في حزيران، وهو أول استخدام مباشر للقوة الأميركية داخل إيران منذ عقود. وبحلول وقت الهجوم، كان ترامب قد ادعى بالفعل أن الولايات المتحدة لديها القدرة على استهداف المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي. وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي في 17 حزيران: "نعرف بالضبط أين يختبئ ما يسمى بـ'الزعيم الأعلى'"، واصفاً إياه بأنه "هدف سهل"."

وبحسب الصحيفة، "وصف جون كالابريس، المتخصص في السياسة الخارجية الأميركية في الجامعة الأميركية ومعهد الشرق الأوسط في واشنطن، الضغط الحالي على طهران بأنه "غير مسبوق". وقال: "تبدو هذه اللحظة غير مسبوقة في إلحاحها، حيث اضطر النظام إلى الدخول في وضع البقاء بسبب الضائقة الاقتصادية، والضرر الذي لحق بوكلائه الإقليميين، وتزايد تعرضه للضربات العسكرية والتهديدات الناشئة". وأضاف أن السلطات الإيرانية ستسعى إلى "احتواء الاحتجاجات بأقل قدر من العنف لتجنب تأجيج الغضب الشعبي"، ولكن من ناحية أخرى، فإنها "تستعد لاحتمال شن ضربات عسكرية"."

وتابعت الصحيفة، "اجتاحت الاحتجاجات في إيران، التي بدأت أواخر الشهر الماضي، كل المدن الرئيسية تقريباً، وخاصة في طهران وجنوب وغرب البلاد. وعلى الرغم من أن التظاهرات، التي تحركها إلى حد كبير الصعوبات الاقتصادية، هي الأكبر في السنوات الأخيرة، إلا أنها لم تصل بعد إلى حجم احتجاجات عام 2022 التي أعقبت وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها بتهمة انتهاك قانون الحجاب. وقال فان: "بالنظر إلى العوامل الجيوسياسية الحساسة المعنية، فإن احتمال قيام الولايات المتحدة بتكرار أفعالها في فنزويلا في إيران يبدو، حتى الآن، منخفضاً". وأضاف: "العوامل الحساسة هي، أولاً، العلاقات بين القوى الكبرى في العالم، وثانياً الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، ففي نهاية المطاف، هذه ليست نصف الكرة الغربي". وقال أيضاً إن الإطاحة بالقيادة الإيرانية قد تدفع حكومات أخرى في المنطقة إلى القلق بشأن أمنها الخاص".

وأضافت الصحيفة، "أدانت كل من طهران وبكين الضربات على فنزويلا، واصفة إياها بأنها انتهاك لسيادة البلاد. وتعتبر بكين إيران مورداً وشريكاً نفطياً أكثر أهمية بكثير من فنزويلا، لكن كالابريس قال: "من غير المرجح أن تتدخل الصين بشكل مباشر أو علني في قضايا استقرار النظام في إيران، بما يتماشى مع تفضيلها لعدم التدخل السياسي". وأضاف: "في أقصى الأحوال، قد تُشير بكين بهدوء إلى مخاوفها بشأن عدم الاستقرار من خلال القنوات الدبلوماسية، وذلك في إطار المخاطر الاقتصادية بدلاً من الحوكمة." من جهة أخرى، فإن نفوذ بكين في طهران محدود أيضاً، وفقاً لفان. وقال: "لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى ستكون طهران مستعدة للاستماع إلى النصائح الصينية ... كما أن مؤسستها السياسية تتسم أيضاً بانقسامات داخلية واضحة"."

وبحسب الصحيفة، "قال كالابريس إن العمل العسكري الأميركي في فنزويلا قد يوفر فرصة لطهران للتعامل مع الاحتجاجات. وأضاف: "يمكن استغلال فنزويلا بلاغياً كقصة تحذيرية عن التدخل الأجنبي والحرب الاقتصادية". وتابع قائلاً: "غالباً ما تستخدم السلطات الإيرانية أمثلة خارجية لتبرير حملات القمع الداخلية ونزع الشرعية عن الاحتجاجات باعتبارها مُتلاعب بها خارجياً"."
 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"أكسيوس": إسرائيل أبلغت أميركا أن مناورات إيران الصاروخية قد تكون استعداداً لهجوم
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 15:38:32 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تؤكد أن لا تغيّر في علاقاتها مع فنزويلا رغم رحيل مادورو
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 15:38:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: الأمور مع إيران قد لا تحدث بالطريقة التي نتمناها
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 15:38:32 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا تكون أول مشاعر الطفل حديث الولادة هي البكاء وليس الضحك؟
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 15:38:32 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

في الجامعة

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

بات على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:25 | 2026-01-07
Lebanon24
08:14 | 2026-01-07
Lebanon24
07:35 | 2026-01-07
Lebanon24
07:26 | 2026-01-07
Lebanon24
07:13 | 2026-01-07
Lebanon24
07:04 | 2026-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24