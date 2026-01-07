مسؤول أميركي: واشنطن تنفذ عملية استيلاء على ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا

قال مسؤول أميركي، اليوم الأربعاء، إن تنفذ عملية للاستيلاء على ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا، تُعرف سابقا باسم "بيلا-1"، وفق ما أوردته وكالة " ".



كما نقلت الوكالة عن 3 مسؤولين أميركيين، قولهم إن الأميركي يعترض ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا في مياه أميركا اللاتينية، في ثاني عملية له خلال ساعات.

وكانت خدمة "تانكرتراكرز" المتخصصة في تتبع ناقلات ، قد أفادت بأن نحو 12 ناقلة محمّلة بالنفط الخام والوقود غادرت، خلال الأيام القليلة الماضية، المياه الإقليمية لفنزويلا، مستخدمة ما يُعرف بـ"الوضع المظلم" للتخفي من أنظمة الرصد، بحسب وكالة "رويترز". (إرم نيوز)