انفجار عبوة ناسفة يوقع قتلى وجرحى في صفوف العمالقة الجنوبية بشبوة

قُتل 3 جنود من أفراد قوات " الجنوبية" وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في هجوم إرهابي استهدف عربة عسكرية، وسط محافظة ، جنوبي اليمن.



وقالت مصادر عسكرية يمنية لـ"إرم نيوز"، إن عناصر يُشتبه بصلتها بتنظيم ، زرعت عبوة ناسفة على جانب الطريق العام، غربي مدينة عتق شبوة، وفجرتها عن بُعد أثناء مرور العربة العسكرية.



وأشارت المصادر، إلى أن انفجار العبوّة أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 7 آخرين من أفراد اللواء 32 في قوات "العمالقة الجنوبية" بجراح معظمها خطيرة.

