|
|
عربي-دولي

انفجار عبوة ناسفة يوقع قتلى وجرحى في صفوف العمالقة الجنوبية بشبوة

Lebanon 24
07-01-2026 | 09:05
قُتل 3 جنود من أفراد قوات "العمالقة الجنوبية" وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في هجوم إرهابي استهدف عربة عسكرية، وسط محافظة شبوة، جنوبي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية يمنية لـ"إرم نيوز"، إن عناصر يُشتبه بصلتها بتنظيم القاعدة، زرعت عبوة ناسفة على جانب الطريق العام، غربي مدينة عتق مركز محافظة شبوة، وفجرتها عن بُعد أثناء مرور العربة العسكرية.

وأشارت المصادر، إلى أن انفجار العبوّة أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 7 آخرين من أفراد اللواء 32 في قوات "العمالقة الجنوبية" بجراح معظمها خطيرة.
