إسرائيل تعلن عن عملية إطلاق صاروخ فاشلة من غزة وردها بهجوم مضاد

أعلن الجيش "رصد عملية إطلاق صاروخ فاشلة" من مدينة غزة باتجاه ، مشيراً إلى أن "القذيفة سقطت داخل أراضي ".



وأضاف أنه هاجم "بشكل دقيق" نقطة إطلاق الصاروخ.

Advertisement