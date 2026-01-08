تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
19
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
18
o
بعلبك
-6
o
بشري
17
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
إسرائيل تعلن عن عملية إطلاق صاروخ فاشلة من غزة وردها بهجوم مضاد
Lebanon 24
08-01-2026
|
04:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش
الإسرائيلي
"رصد عملية إطلاق صاروخ فاشلة" من مدينة غزة باتجاه
إسرائيل
، مشيراً إلى أن "القذيفة سقطت داخل أراضي
قطاع غزة
".
وأضاف أنه هاجم "بشكل دقيق" نقطة إطلاق الصاروخ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: رصدنا عملية إطلاق صاروخ فاشلة من مدينة غزة باتجاه إسرائيل
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رصدنا عملية إطلاق صاروخ فاشلة من مدينة غزة باتجاه إسرائيل
08/01/2026 14:42:06
08/01/2026 14:42:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: تحديد وقصف موقع محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ بالقرب من مدينة غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: تحديد وقصف موقع محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ بالقرب من مدينة غزة
08/01/2026 14:42:06
08/01/2026 14:42:06
Lebanon 24
Lebanon 24
باكستان تعلن نجاح تجربة صاروخ باليستي مضاد للسفن
Lebanon 24
باكستان تعلن نجاح تجربة صاروخ باليستي مضاد للسفن
08/01/2026 14:42:06
08/01/2026 14:42:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تكشف عن لغم مضاد للمسيّرات... هكذا يعمل
Lebanon 24
إيران تكشف عن لغم مضاد للمسيّرات... هكذا يعمل
08/01/2026 14:42:06
08/01/2026 14:42:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلي
هجوم مضاد
قطاع غزة
تعلن عن
تابع
قد يعجبك أيضاً
ما هي الشركات التي استفادت من اعتقال الرئيس الفنزويلي؟
Lebanon 24
ما هي الشركات التي استفادت من اعتقال الرئيس الفنزويلي؟
07:37 | 2026-01-08
08/01/2026 07:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: سيطرنا على بلدة في مقاطعة دنيبروبتروفسك
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: سيطرنا على بلدة في مقاطعة دنيبروبتروفسك
07:36 | 2026-01-08
08/01/2026 07:36:54
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا: القوات والمنشآت العسكرية الغربية أهداف قتالية مشروعة
Lebanon 24
روسيا: القوات والمنشآت العسكرية الغربية أهداف قتالية مشروعة
07:35 | 2026-01-08
08/01/2026 07:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف شلت الطائرة "غراولر" دفاعات فنزويلا؟.. تقرير أميركي يُجيب
Lebanon 24
كيف شلت الطائرة "غراولر" دفاعات فنزويلا؟.. تقرير أميركي يُجيب
06:39 | 2026-01-08
08/01/2026 06:39:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يزعم إحباط محاولة إطلاق صاروخ من غزة (فيديو)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يزعم إحباط محاولة إطلاق صاروخ من غزة (فيديو)
06:26 | 2026-01-08
08/01/2026 06:26:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نتنياهو يتراجع اعلامياً ويصعد ميدانيا.. لبنان ساحة اساسية
Lebanon 24
نتنياهو يتراجع اعلامياً ويصعد ميدانيا.. لبنان ساحة اساسية
11:00 | 2026-01-07
07/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطائرة التي عطّلت دفاعات فنزويلا.. ماذا نعرف عن "غراولر"؟
Lebanon 24
الطائرة التي عطّلت دفاعات فنزويلا.. ماذا نعرف عن "غراولر"؟
14:00 | 2026-01-07
07/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان ميقاتي...رجل دولة في لحظة مصيرية
Lebanon 24
بيان ميقاتي...رجل دولة في لحظة مصيرية
09:01 | 2026-01-07
07/01/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة وجود قنابل مضيئة إسرائيلية في أجواء طرابلس
Lebanon 24
هذه حقيقة وجود قنابل مضيئة إسرائيلية في أجواء طرابلس
14:22 | 2026-01-07
07/01/2026 02:22:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر غاب عن آخر خطاب لنعيم قاسم: مؤشرات ودلالات
Lebanon 24
أمر غاب عن آخر خطاب لنعيم قاسم: مؤشرات ودلالات
08:00 | 2026-01-07
07/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:37 | 2026-01-08
ما هي الشركات التي استفادت من اعتقال الرئيس الفنزويلي؟
07:36 | 2026-01-08
وزارة الدفاع الروسية: سيطرنا على بلدة في مقاطعة دنيبروبتروفسك
07:35 | 2026-01-08
روسيا: القوات والمنشآت العسكرية الغربية أهداف قتالية مشروعة
06:39 | 2026-01-08
كيف شلت الطائرة "غراولر" دفاعات فنزويلا؟.. تقرير أميركي يُجيب
06:26 | 2026-01-08
الجيش الإسرائيلي يزعم إحباط محاولة إطلاق صاروخ من غزة (فيديو)
06:23 | 2026-01-08
بعدما توقع حدوث زلزال هذا العام.. ردٌ على العالم الهولندي
فيديو
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
08/01/2026 14:42:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
08/01/2026 14:42:06
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
08/01/2026 14:42:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24