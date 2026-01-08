الجيش الإسرائيلي يزعم إحباط محاولة إطلاق صاروخ من غزة (فيديو)

#عاجل

‼️جيش الدفاع الإسرائيلي يرصد عملية إطلاق فاشلة نفذت من منطقة مدينة غزة باتجاه أراضي



⭕️قبل وقت قصير، تم رصد عملية إطلاق من منطقة مدينة غزة باتجاه أراضي دولة إسرائيل.

سقطت القذيفة داخل أراضي قطاع غزة، بالقرب من مستشفى.



وأضاف الجيش أن "القذيفة سقطت داخل أراضي ، بالقرب من مستشفى، دون أن تتسبب بخسائر في الأرواح أو أضرار كبيرة".ووفقًا لبيان الجيش، فقد تم الرد بسرعة ودقة من خلال هجوم استهدف نقطة الإطلاق مباشرة، ضمن ما وصفه الجيش بإغلاق دائرة العمليات بشكل سريع وفعال.وأكد الجيش الإسرائيلي أنه ينظر بخطورة بالغة إلى أي محاولات من قبل المنظمات الإرهابية في قطاع غزة لتنفيذ مخططات ضد قوات الجيش أو المواطنين الإسرائيليين، مشددًا على استمراره في حماية وسكانها.