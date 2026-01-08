الجيش الإسرائيلي يزعم إحباط محاولة إطلاق صاروخ من غزة (فيديو)

#عاجل
‼️جيش الدفاع الإسرائيلي يرصد عملية إطلاق فاشلة نفذت من منطقة مدينة غزة باتجاه أراضي دولة إسرائيل
⭕️قبل وقت قصير، تم رصد عملية إطلاق من منطقة مدينة غزة باتجاه أراضي دولة إسرائيل.
سقطت القذيفة داخل أراضي قطاع غزة، بالقرب من مستشفى.
⭕️في إغلاق دائرة سريع، هاجم جيش الدفاع… pic.twitter.com/ATSnWImYab
— كابتن إيلا Captain Ella (@CaptainElla1) January 8, 2026
