روسيا: القوات والمنشآت العسكرية الغربية أهداف قتالية مشروعة

Lebanon 24
08-01-2026 | 07:35
حذرت الخارجية الروسية، الخميس، من أن القوات والمنشآت العسكرية الغربية في أوكرانيا تعتبر أهدافاً قتالية مشروعة، بحسب ما نقلت وكالة "تاس" للأنباء.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن وثيقة "تحالف الراغبين" وكييف بعيدة كل البعد عن التسوية السلمية.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الوثيقة التي أعدها "تحالف الراغبين" وكييف بشأن "الضمانات الأمنية" تهدف إلى استمرار العسكرة.

وقالت زاخاروفا: "في 6 يناير (كانون الثاني) في باريس، وقع أعضاء ما يسمى بتحالف الراغبين، بقيادة بريطانيا وفرنسا، إعلاناً مع نظام كييف بعنوان "ضمانات أمنية موثوقة من أجل سلام دائم ومستدام"، مضيفة "إن الوثيقة بعيدة كل البعد عن التسوية السلمية. فهي لا تهدف إلى تحقيق سلام وأمن دائمين، بل إلى مواصلة عسكرة الصراع وتصعيده وتوسيع نطاقه".

وأضافت زاخاروفا، أن العنصر الأساسي في الوثيقة هو "نشر قوات متعددة الجنسيات معينة على الأراضي الأوكرانية والتي سيتعين على أعضاء "التحالف" تشكيلها لتسهيل "إعادة بناء" القوات المسلحة الأوكرانية وضمان "احتواء" روسيا بعد وقف الأعمال العسكرية".
وزارة الخارجية الروسية

وزارة الخارجية

الروسية ماريا

الأوكرانية

بريطانيا

أوكرانيا

الغربي

روسيا

