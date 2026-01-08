روسيا: القوات والمنشآت العسكرية الغربية أهداف قتالية مشروعة

حذرت الخارجية الروسية، الخميس، من أن القوات والمنشآت العسكرية الغربية في تعتبر أهدافاً قتالية مشروعة، بحسب ما نقلت وكالة "تاس" للأنباء.



وأشارت الخارجية الروسية إلى أن وثيقة "تحالف الراغبين" وكييف بعيدة كل البعد عن التسوية السلمية.



وأعلنت المتحدثة باسم ماريا زاخاروفا، أن الوثيقة التي أعدها "تحالف الراغبين" وكييف بشأن "الضمانات الأمنية" تهدف إلى استمرار العسكرة.



وقالت زاخاروفا: "في 6 يناير (كانون الثاني) في ، وقع أعضاء ما يسمى بتحالف الراغبين، بقيادة وفرنسا، إعلاناً مع نظام بعنوان "ضمانات أمنية موثوقة من أجل سلام دائم ومستدام"، مضيفة "إن الوثيقة بعيدة كل البعد عن التسوية السلمية. فهي لا تهدف إلى تحقيق سلام وأمن دائمين، بل إلى مواصلة عسكرة الصراع وتصعيده وتوسيع نطاقه".



وأضافت زاخاروفا، أن العنصر الأساسي في الوثيقة هو "نشر قوات متعددة الجنسيات معينة على الأراضي والتي سيتعين على أعضاء "التحالف" تشكيلها لتسهيل "إعادة بناء" القوات المسلحة الأوكرانية وضمان "احتواء" بعد وقف الأعمال العسكرية".

Advertisement