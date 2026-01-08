تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
-7
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
وزارة الدفاع الروسية: سيطرنا على بلدة في مقاطعة دنيبروبتروفسك
Lebanon 24
08-01-2026
|
07:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الدفاع الروسية
أن القوات الروسية نجحت في السيطرة على بلدة جديدة، وهذه المرة في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
وقالت
وزارة الدفاع
الروسية في بيان: "نتيجة للأعمال النشطة، حررت وحدات من مجموعة قوات الشرق بلدة براتسكوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك".
ووفقا لبيان الدفاع، فإن خسائر القوات
الأوكرانية
بلغت نحو 1180 جنديا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على جميع محاور القتال في منطقة العملية العسكرية.
وتابع بيان الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة الشرق الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر العدو نحو 220عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".
وأشارت الوزارة إلى أن "وحدات قوات مجموعة
الشمال
الروسية، حسنت وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق في مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 120 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودع للعتاد".
وبحسب البيان، فإن "
أنظمة الدفاع الجوي
الروسية، أسقطت 142 طائرة مسيرة أوكرانية". (سكاي نيوز عربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع الروسية: سيطرنا على بلدة نوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف شمال شرقي أوكرانيا
Lebanon 24
الدفاع الروسية: سيطرنا على بلدة نوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف شمال شرقي أوكرانيا
08/01/2026 20:04:52
08/01/2026 20:04:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الروسية: سيطرنا على بلدة جديدة في مقاطعة زاباروجيا الأوكرانية
Lebanon 24
الدفاع الروسية: سيطرنا على بلدة جديدة في مقاطعة زاباروجيا الأوكرانية
08/01/2026 20:04:52
08/01/2026 20:04:52
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: سيطرنا خلال أسبوع واحد على 16 بلدة ومدينة في مقاطعة خاركيف بما في ذلك مدينة كوباينسك
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: سيطرنا خلال أسبوع واحد على 16 بلدة ومدينة في مقاطعة خاركيف بما في ذلك مدينة كوباينسك
08/01/2026 20:04:52
08/01/2026 20:04:52
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: سيطرنا على بلدة كلينوفويه في دونيتسك وأسقطنا 97 مسيرة أوكرانية في يوم واحد
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: سيطرنا على بلدة كلينوفويه في دونيتسك وأسقطنا 97 مسيرة أوكرانية في يوم واحد
08/01/2026 20:04:52
08/01/2026 20:04:52
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية
أنظمة الدفاع الجوي
وزارة الدفاع
الشرق الروسي
الأوكرانية
سكاي نيوز
سكاي نيو
رنا ❗️
تابع
قد يعجبك أيضاً
قصص لجنود فنزويليين... ماذا كشفوا عن ليلة إعتقال مادورو؟
Lebanon 24
قصص لجنود فنزويليين... ماذا كشفوا عن ليلة إعتقال مادورو؟
13:00 | 2026-01-08
08/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
Lebanon 24
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
12:57 | 2026-01-08
08/01/2026 12:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكات عنيفة في حلب ونزوح آلاف المدنيين بعد غارات الجيش السوري
Lebanon 24
اشتباكات عنيفة في حلب ونزوح آلاف المدنيين بعد غارات الجيش السوري
12:56 | 2026-01-08
08/01/2026 12:56:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الإحتجاجات... إنقطاع الإنترنت في إيران
Lebanon 24
بسبب الإحتجاجات... إنقطاع الإنترنت في إيران
12:33 | 2026-01-08
08/01/2026 12:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الشيوخ الأميركي يقيّد صلاحيات ترامب العسكرية تجاه فنزويلا
Lebanon 24
مجلس الشيوخ الأميركي يقيّد صلاحيات ترامب العسكرية تجاه فنزويلا
12:25 | 2026-01-08
08/01/2026 12:25:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
10:46 | 2026-01-08
08/01/2026 10:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
منخضفان جويان جديدان سيضربان لبنان.. وذروة الأمطار ستكون في هذا الموعد
Lebanon 24
منخضفان جويان جديدان سيضربان لبنان.. وذروة الأمطار ستكون في هذا الموعد
01:49 | 2026-01-08
08/01/2026 01:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطائرة التي عطّلت دفاعات فنزويلا.. ماذا نعرف عن "غراولر"؟
Lebanon 24
الطائرة التي عطّلت دفاعات فنزويلا.. ماذا نعرف عن "غراولر"؟
14:00 | 2026-01-07
07/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
09:38 | 2026-01-08
08/01/2026 09:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة وجود قنابل مضيئة إسرائيلية في أجواء طرابلس
Lebanon 24
هذه حقيقة وجود قنابل مضيئة إسرائيلية في أجواء طرابلس
14:22 | 2026-01-07
07/01/2026 02:22:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2026-01-08
قصص لجنود فنزويليين... ماذا كشفوا عن ليلة إعتقال مادورو؟
12:57 | 2026-01-08
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
12:56 | 2026-01-08
اشتباكات عنيفة في حلب ونزوح آلاف المدنيين بعد غارات الجيش السوري
12:33 | 2026-01-08
بسبب الإحتجاجات... إنقطاع الإنترنت في إيران
12:25 | 2026-01-08
مجلس الشيوخ الأميركي يقيّد صلاحيات ترامب العسكرية تجاه فنزويلا
12:15 | 2026-01-08
إسرائيل: إجراءات أمنية مشددة لوزير التراث بعد تلقي تهديدات جسدية
فيديو
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
08/01/2026 20:04:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
08/01/2026 20:04:52
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
08/01/2026 20:04:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24