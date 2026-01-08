وزارة الدفاع الروسية: سيطرنا على بلدة في مقاطعة دنيبروبتروفسك

أعلنت أن القوات الروسية نجحت في السيطرة على بلدة جديدة، وهذه المرة في مقاطعة دنيبروبتروفسك.

وقالت الروسية في بيان: "نتيجة للأعمال النشطة، حررت وحدات من مجموعة قوات الشرق بلدة براتسكوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك".



ووفقا لبيان الدفاع، فإن خسائر القوات بلغت نحو 1180 جنديا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على جميع محاور القتال في منطقة العملية العسكرية.



وتابع بيان الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة الشرق الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر العدو نحو 220عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".



وأشارت الوزارة إلى أن "وحدات قوات مجموعة الروسية، حسنت وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق في مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 120 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودع للعتاد".



وبحسب البيان، فإن " الروسية، أسقطت 142 طائرة مسيرة أوكرانية". (سكاي نيوز عربية)