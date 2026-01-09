خامنئي في أخطر اختبار.. فمن هو وكيف وصل إلى السلطة؟

يواجه آية الله علي خامنئي ، المرشد الأعلى لإيران، الذي أمضى أكثر من ثلاثة عقود في توطيد سلطته الآن أكبر تحدٍ له مع انتشار الاحتجاجات على نطاق واسع في البلاد .



ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن خامنئي قد يخطط للفرار من البلاد وسط الاضطرابات التي شهدت خروج ملايين الإيرانيين إلى الشوارع مطالبين بتغيير النظام.



وصرح ترامب بأن الزعيم الأعلى "يتطلع إلى الذهاب إلى مكان ما" عندما سُئل عن تقارير تفيد باحتمالية هروبه إلى ، مضيفًا أن البلاد كانت "على وشك الانهيار" يوم الخميس.



وفي أول خطاب علني له اليوم منذ بدء الاحتجاجات، وصف خامنئي الرئيس دونالد ترامب بأنه "متعجرف"، قائلاً إنه سيتم "الإطاحة به".



أصرّ خامنئي على أن الجمهورية الإسلامية لن تتراجع. وتابع قائلاً: "لن تتسامح الجمهورية الإسلامية مع المرتزقة الذين يعملون لصالح قوى أجنبية".



وقد سُمع المتظاهرون يهتفون "الموت لخامنئي" في أعقاب دعوات للتحرك من نجل الزعيم السابق المخلوع شاه رضا بهلوي.



أشار مسؤولون إيرانيون ، في حديثهم لصحيفة نيويورك تايمز، إلى أن الحكومة "دفعت إلى وضع البقاء"، كما أشارت تقارير الأسبوع الماضي إلى أن السيد خامنئي قد يفر إلى روسيا .



وتعهد آية الله علي خامنئي بأن "الأمة الإيرانية ليست من النوع الذي يستسلم"، وأصدر تحذيراً شديد اللهجة بأن أي تدخل من جانب سيجلب "ضرراً لا يمكن إصلاحه لهم".

عندما وصل خامنئي إلى السلطة عام 1989، كان عليه أن يتغلب على شكوك عميقة حول سلطته لأنه خلف قائد الثورة الإسلامية، آية الله روح الله الخميني .



لم يكن خامنئي، الذي كان رجل دين من الرتب الدنيا آنذاك، يتمتع بالمؤهلات الدينية التي كان يتمتع بها سلفه. كما أنه لم يكن يتمتع بالكاريزما النارية التي كان يتمتع بها، وذلك بسبب نظارته السميكة وأسلوبه البطيء.



لكن خامنئي حكم لمدة أطول بثلاث مرات من الراحل الخميني، وربما كان له الدور الاكبر في تشكيل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.



لقد رسّخ نظام الحكم الذي يمارسه "الملالي"، أو رجال الدين الشيعة . وقد ضمن ذلك مكانته في نظر المتشددين كسلطة لا جدال فيها - لا تضاهيها إلا سلطة الله .



وفي الوقت نفسه، قام خامنئي بتحويل الحرس الثوري شبه العسكري إلى القوة المهيمنة في الشؤون العسكرية والسياسية الداخلية لإيران.



يتباهى الحرس الثوري الإيراني بامتلاكه نخبة القوات العسكرية الإيرانية، ويشرف على برنامجها للصواريخ الباليستية. أما ذراعه الدولية، فيلق القدس ، فقد شكّل "محور المقاومة"، وهو مجموعة من الوكلاء الموالين لإيران تمتد من اليمن إلى ، والتي منحت إيران لسنوات نفوذاً كبيراً في المنطقة.



كما منح خامنئي الحرس الثوري حرية كاملة في بناء شبكة من الشركات تسمح له بالسيطرة على الاقتصاد الإيراني.



في المقابل، أصبح الحرس قوة الصدمة الموالية له.



كان أول تهديد كبير لقبضة خامنئي هو حركة الإصلاح التي اكتسحت البرلمان وحصلت على أغلبية برلمانية ورئاسة بعد فترة وجيزة من توليه منصب المرشد الأعلى.



دعت الحركة إلى منح المزيد من السلطة للمسؤولين المنتخبين - وهو أمر خشي أنصار خامنئي المتشددون من أنه سيؤدي إلى تفكيك نظام الجمهورية الإسلامية.



أحبط خامنئي مساعي الإصلاحيين بحشد المؤسسة الدينية. ونجحت هيئات غير منتخبة يديرها رجال الدين في إيقاف الإصلاحات الرئيسية ومنع مرشحي الإصلاح من الترشح في الانتخابات.



قام الحرس الثوري وأجهزة الأمن الإيرانية الأخرى بسحق موجات الاحتجاجات التي أعقبت فشل حركة الإصلاح.



اندلعت احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد عام 2009 بسبب مزاعم تزوير الانتخابات. وتحت وطأة العقوبات، اندلعت احتجاجات اقتصادية عامي 2017 و2019. كما اندلعت احتجاجات أخرى في جميع أنحاء البلاد عام 2022 على خلفية وفاة مهسا أميني بعد أن احتجزتها الشرطة لعدم ارتدائها الحجاب الإلزامي بشكل صحيح.



قُتل المئات في حملات قمع الاحتجاجات، واعتقل المئات وسط تقارير عن تعرض معتقلين للتعذيب حتى الموت أو الاغتصاب في السجون.



ومع ذلك، كشفت الاحتجاجات المتتالية عن مواطن الضعف في النظام الثيوقراطي الإيراني، وأظهرت استياءً واسع النطاق من الحكم الديني والفساد والمشاكل الاقتصادية. وفي محاولة لتهدئة الغضب، خففت السلطات في كثير من الأحيان من تطبيق بعض القيود الاجتماعية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.



لقد بنى إيران لتصبح قوة إقليمية

عندما تولى خامنئي السلطة، كانت إيران قد خرجت لتوها من حربها الطويلة مع العراق التي تركت البلاد منهكة ومعزولة.



على مدى العقود الثلاثة التالية، حوّل خامنئي إيران إلى قوة حازمة تمارس نفوذاً واسعاً في جميع أنحاء .



كان أحد أهم العوامل الدافعة هو إطاحة الولايات المتحدة بصدام حسين عام 2003 ، الأمر الذي أدى في النهاية إلى وصول السياسيين والميليشيات الشيعية المتحالفة مع إيران إلى السلطة في العراق.



شكّل العراق ركيزة أساسية في محور المقاومة الإيرانية، الذي ضمّ بقيادة بشار الأسد ، وحزب الله، وحركة حماس الفلسطينية، والحوثيين في اليمن. وبحلول عام 2015، بلغ التحالف ذروته، ما جعل أعتاب .



شهد العامان الماضيان تحولاً جذرياً.

أدى هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل إلى رد إسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة، كما أدى إلى تحول في السياسة .



بعد سنوات من محاولات إسرائيل صدّ حلفاء إيران وإخماد نفوذهم، جعلت من سحقهم هدفها. وقد أُضعفت حماس بشدة، وإن لم تُستأصل، حتى وإن كان ذلك على حساب تدمير غزة.



وفي حزيران 2025، قصفت الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية إيرانية. وجاءت هذه الضربة دعماً لحرب إسرائيل التي استمرت 12 يوماً على الجمهورية الإسلامية في حزيران، على الرغم من أن التقارير تشير إلى فشل الولايات المتحدة في تدمير برنامج إيران المزعوم للأسلحة النووية .



ومع دفع الموجة الأخيرة من الاحتجاجات نظام خامنئي إلى حافة الهاوية، وصل محور المقاومة الإيراني إلى أدنى مستوياته على الإطلاق. (اندبندنت)

