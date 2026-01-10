لاريجاني يُحذر من محاوت لإشعال حرب أهلية في ايران

أعلن أمين للأمن القومي ان بلاده تعيش في خضم حرب، مشيرا إلى أنه ليس من المنطقي إثارة أزمة جديدة في مثل هذه الظروف.



واعتبر لاريجاني في تصريح اليوم السبت أن التوجه السريع من متظاهرين نحو المراكز العسكرية والأمنية للحصول على الأسلحة يُعد مؤشرًا على محاولات لإشعال حسب تعبيره.



وأكد لاريجاني أن المؤسسات الأمنية والقضائية ستتعامل من دون تهاون مع الجماعات المسلحة التي تستهدف المراكز الحكومية والأمنية وتهدد أرواح المواطنين.



وأقرّ لاريجاني بوجود مشكلات اقتصادية حقيقية، لكنه أكد أن الحل لا يكون عبر الفوضى وانعدام الأمن.

