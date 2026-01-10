أوّل تعليق لمادورو من داخل سجنه.. ابنه يكشف ماذا قال (فيديو)

وأوضح غيرا في مقطع مصور مساء أمس السبت أن المحامين أبلغوه أن والده قوي. ونقل عنه قوله: "نحن لسنا حزينين (في إشارة أيضاً إلى زوجته سيليا فلوريس)، نحن بخير، نحن مقاتلون".وواصلت أمس الإفراج عن السجناء السياسيين، بما في ذلك عضو في حزب زعيمة ماريا كورينا ماتشادو، بعد أسبوع من إلقاء القوات الأميركية القبض على الرئيس نيكولاس مادورو. وأكدت منظمة "فورو بينال" الحقوقية عبر منصة إكس أن السلطات الفنزويلية أفرجت عن خمسة أشخاص، من بينهم بيرخيليو لابيردي، منسق الشباب في حزب "بينتي فنزويلا" الذي تنتمي إليه ماتشادو في ولاية بوليفار.الرئيسية للمعارضة بعد القبض على مادورو .