Najib Mikati
Advertisement

عربي-دولي

أوّل تعليق لمادورو من داخل سجنه.. ابنه يكشف ماذا قال (فيديو)

Lebanon 24
10-01-2026 | 23:33
Doc-P-1466734-639037101810406946.png
Doc-P-1466734-639037101810406946.png photos 0
في أوّل تعليق له من داخل سجنه في بروكلين، أكد الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو أنه "بخير"، بحسب ما نقل عنه ابنه نيكولاس مادورو غيرا، النائب في الجمعية الوطنية.

وأوضح غيرا في مقطع مصور مساء أمس السبت أن المحامين أبلغوه أن والده قوي. ونقل عنه قوله: "نحن لسنا حزينين (في إشارة أيضاً إلى زوجته سيليا فلوريس)، نحن بخير، نحن مقاتلون".


وواصلت فنزويلا أمس الإفراج عن السجناء السياسيين، بما في ذلك عضو في حزب زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، بعد أسبوع من إلقاء القوات الأميركية القبض على الرئيس نيكولاس مادورو. وأكدت منظمة "فورو بينال" الحقوقية عبر منصة إكس أن السلطات الفنزويلية أفرجت عن خمسة أشخاص، من بينهم بيرخيليو لابيردي، منسق الشباب في حزب "بينتي فنزويلا" الذي تنتمي إليه ماتشادو في ولاية بوليفار.

 الرئيسية للمعارضة بعد القبض على مادورو .
 
"لبنان 24" يكشف: ماذا خُزّن داخل منشأة كفرا السرّية؟
أول تعليق لقائد "قسد" بعد الإنسحاب من حلب
أول لاعب من ليفربول يعلق على "أزمة صلاح".. ماذا قال؟
أول تعليق من الكرملين على خطة ترامب حول أوكرانيا: لم نبحثها
