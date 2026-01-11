إيران تدخل مرحلة الحسم… الدولة تواجه "منظمات شغب" في قلب الاحتجاجات

اتهم أمين للأمن القومي مجموعات منظَّمة باستغلال موجة الاحتجاجات الأخيرة والانخراط في أعمال عنف وتخريب خرجت عن إطار المطالب المعيشية، محذراً من أن ما جرى في بعض المناطق لا يمت بصلة للاحتجاج السلمي، بل يشبه أساليب التنظيمات الإرهابية.



وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، شدد لاريجاني على ضرورة الفصل بين التظاهرات ذات الطابع الاقتصادي المشروع، وبين أعمال الشغب التي استهدفت مرافق عامة واقتصادية ودينية، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى من ومدنيين.



وأوضح أن تعمل على احتواء الوضع وإعادة الاستقرار بأقل قدر ممكن من الخسائر، وفق توجيهات صدرت عن القيادات خلال اجتماعات أمنية مكثفة.



كما دعا إلى التعامل بحزم مع المتورطين في أعمال التخريب، مؤكداً وجود مسار رسمي لملاحقة الجهات التي تقف خلف هذه الأحداث وكشف داعميها، بهدف منع تكرار الاضطرابات وترسيخ الأمن في مختلف أنحاء البلاد.

