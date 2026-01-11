تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

"عناصر مدرّبة" وراء القتل… إيران تكشف نتائج أولية للتحقيقات الجنائية بعد أعمال الشغب

Lebanon 24
11-01-2026 | 05:44
أعلنت السلطات الإيرانية عن توقيف المسؤولين الرئيسيين عن أعمال الشغب التي وقعت يوم السبت، وكشفت جزءًا من نتائج التحقيقات الجنائية المتعلقة بعدد القتلى الكبير، مشيرةً إلى تورط عناصر مدربة في الأحداث.


وقال قائد الشرطة الإيرانية، العميد أحمد رضا رادان، إن التنسيق بين قوات الأمن والأجهزة المعنية بإنفاذ القانون أسهم في تطوير طريقة التعامل مع ما وصفه بـ«مثيري الشغب». وأوضح أن الأيام الماضية شهدت تحوّلًا تمثّل في إدانة أعمال الشغب من قبل مواطنين في عدد من المحافظات، إلى جانب الفصل بين المحتجين والعناصر المتورطة في أعمال العنف، ما انعكس هدوءًا نسبيًا سُجّل الليلة الماضية مقارنة بالليالي السابقة.

وأعلن رادان اعتقال "عناصر رئيسية" من وراء الاضطرابات، متوعدا بمحاكمتهم بعد استكمال الإجراءات القانونية، ومحذرا من أن الشرطة ستتعامل "بحزم وسرعة ودون رحمة" مع من يصفهم بمثيري الشغب، مع استمرار الفصل بين الاحتجاجات السلمية وأعمال العنف.


وبشأن القتلى، قال إن تقارير الطب الشرعي تشير إلى أن نسبة كبيرة منهم قضوا بطعنات وأسلحة بيضاء أو بإطلاق نار من مسافات قريبة جدا، معتبرا أن ذلك دليل على أن عمليات القتل نفذتها "عناصر مدربة وموجهة" لا تنتمي إلى قوات الأمن الرسمية.


واتهم رادان هذه المجموعات بأنها تعمل "كجنود متطوعين" لصالح أعداء إيران، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة وإسرائيل، بهدف زعزعة أمن البلاد وخيانة الوطن، مؤكدا أن المؤسسة الأمنية ستواصل ملاحقتهم "حتى آخر فرد"، وأن الشعب الإيراني، بحسب تعبيره، سيوجه "ردا حاسما" يفضي إلى "نصر جديد" على أعدائه. (روسيا اليوم) 
تظاهرات ليلية في عدد من المدن الإيرانية رفضاً لأعمال "الشغب المسلح" ودعماً للقيادة الإيرانية
التلفزيون الإيراني عن مصادر أمنية: التحقيقات الأولية مع "قادة الشغب" أظهرت ارتباطهم بجماعة كردية انفصالية
مصدر أمني إيراني لوكالة تسنيم: التحقيقات الأولية مع قادة الشغب أظهرت ارتباط بعضهم بـ"جماعة كومله" الإرهابية
التلفزيون الإيراني: عناصر الشغب استخدموا مواد متفجرة وأسلحة نارية وبيضاء في المواجهات الليلة الماضية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24