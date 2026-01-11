تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
"عناصر مدرّبة" وراء القتل… إيران تكشف نتائج أولية للتحقيقات الجنائية بعد أعمال الشغب
Lebanon 24
11-01-2026
|
05:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت السلطات
الإيرانية
عن توقيف المسؤولين الرئيسيين عن أعمال الشغب التي وقعت يوم السبت، وكشفت جزءًا من نتائج التحقيقات الجنائية المتعلقة بعدد القتلى الكبير، مشيرةً إلى تورط عناصر مدربة في الأحداث.
وقال
قائد الشرطة
الإيرانية، العميد أحمد رضا رادان، إن التنسيق بين
قوات الأمن
والأجهزة المعنية بإنفاذ القانون أسهم في تطوير طريقة التعامل مع ما وصفه بـ«مثيري الشغب». وأوضح أن الأيام الماضية شهدت تحوّلًا تمثّل في إدانة أعمال الشغب من قبل مواطنين في عدد من المحافظات، إلى جانب الفصل بين المحتجين والعناصر المتورطة في أعمال العنف، ما انعكس هدوءًا نسبيًا سُجّل الليلة الماضية مقارنة بالليالي السابقة.
وأعلن رادان اعتقال "عناصر رئيسية" من وراء الاضطرابات، متوعدا بمحاكمتهم بعد استكمال الإجراءات القانونية، ومحذرا من أن الشرطة ستتعامل "بحزم وسرعة ودون رحمة" مع من يصفهم بمثيري الشغب، مع استمرار الفصل بين الاحتجاجات السلمية وأعمال العنف.
وبشأن القتلى، قال إن تقارير الطب الشرعي تشير إلى أن نسبة كبيرة منهم قضوا بطعنات وأسلحة بيضاء أو بإطلاق نار من مسافات قريبة جدا، معتبرا أن ذلك دليل على أن عمليات القتل نفذتها "عناصر مدربة وموجهة" لا تنتمي إلى قوات الأمن الرسمية.
واتهم رادان هذه المجموعات بأنها تعمل "كجنود متطوعين" لصالح أعداء
إيران
، وفي مقدمتهم
الولايات المتحدة
وإسرائيل، بهدف زعزعة أمن البلاد وخيانة الوطن، مؤكدا أن المؤسسة الأمنية ستواصل ملاحقتهم "حتى آخر فرد"، وأن الشعب
الإيراني
، بحسب تعبيره، سيوجه "ردا حاسما" يفضي إلى "نصر جديد" على أعدائه. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
تظاهرات ليلية في عدد من المدن الإيرانية رفضاً لأعمال "الشغب المسلح" ودعماً للقيادة الإيرانية
Lebanon 24
تظاهرات ليلية في عدد من المدن الإيرانية رفضاً لأعمال "الشغب المسلح" ودعماً للقيادة الإيرانية
11/01/2026 18:56:29
11/01/2026 18:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني عن مصادر أمنية: التحقيقات الأولية مع "قادة الشغب" أظهرت ارتباطهم بجماعة كردية انفصالية
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني عن مصادر أمنية: التحقيقات الأولية مع "قادة الشغب" أظهرت ارتباطهم بجماعة كردية انفصالية
11/01/2026 18:56:29
11/01/2026 18:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر أمني إيراني لوكالة تسنيم: التحقيقات الأولية مع قادة الشغب أظهرت ارتباط بعضهم بـ"جماعة كومله" الإرهابية
Lebanon 24
مصدر أمني إيراني لوكالة تسنيم: التحقيقات الأولية مع قادة الشغب أظهرت ارتباط بعضهم بـ"جماعة كومله" الإرهابية
11/01/2026 18:56:29
11/01/2026 18:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: عناصر الشغب استخدموا مواد متفجرة وأسلحة نارية وبيضاء في المواجهات الليلة الماضية
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: عناصر الشغب استخدموا مواد متفجرة وأسلحة نارية وبيضاء في المواجهات الليلة الماضية
11/01/2026 18:56:29
11/01/2026 18:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
رئيسة المفوضية الأوروبية: أوروبا تقف مع الشعب الإيراني وسط تصاعد القمع
Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: أوروبا تقف مع الشعب الإيراني وسط تصاعد القمع
11:47 | 2026-01-11
11/01/2026 11:47:01
Lebanon 24
Lebanon 24
كوبا ردًا على تهديدات ترامب: لا أحد يملي علينا ما نفعله
Lebanon 24
كوبا ردًا على تهديدات ترامب: لا أحد يملي علينا ما نفعله
11:38 | 2026-01-11
11/01/2026 11:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
إدريس يعلن عودة حكومة البرهان إلى الخرطوم
Lebanon 24
إدريس يعلن عودة حكومة البرهان إلى الخرطوم
11:36 | 2026-01-11
11/01/2026 11:36:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب أمام خيارات حاسمة...عقوبات وضربات محتملة ضد إيران
Lebanon 24
ترامب أمام خيارات حاسمة...عقوبات وضربات محتملة ضد إيران
11:04 | 2026-01-11
11/01/2026 11:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أوكرانيا تستهدف 3 منصات حفر تابعة لـ"لوك أويل" الروسية
Lebanon 24
أوكرانيا تستهدف 3 منصات حفر تابعة لـ"لوك أويل" الروسية
10:44 | 2026-01-11
11/01/2026 10:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
هزة أرضية ضربت بيروت.. وهذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت بيروت.. وهذه قوتها
16:54 | 2026-01-10
10/01/2026 04:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مِن المرشحة اليهودية إلى اللبنانية.. معركة على أهم المراكز الدولية فمن سينجح؟
Lebanon 24
مِن المرشحة اليهودية إلى اللبنانية.. معركة على أهم المراكز الدولية فمن سينجح؟
14:00 | 2026-01-10
10/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
Lebanon 24
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
10:11 | 2026-01-11
11/01/2026 10:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من الهزة الأرضية في بيروت.. هذا ما حذّر منه عالم الزلازل الشهير (صور)
Lebanon 24
قبل ساعات من الهزة الأرضية في بيروت.. هذا ما حذّر منه عالم الزلازل الشهير (صور)
23:57 | 2026-01-10
10/01/2026 11:57:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لأزمة صحية مفاجئة.. وفاة ممثل سوري قدير
Lebanon 24
تعرّض لأزمة صحية مفاجئة.. وفاة ممثل سوري قدير
02:29 | 2026-01-11
11/01/2026 02:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
11:47 | 2026-01-11
رئيسة المفوضية الأوروبية: أوروبا تقف مع الشعب الإيراني وسط تصاعد القمع
11:38 | 2026-01-11
كوبا ردًا على تهديدات ترامب: لا أحد يملي علينا ما نفعله
11:36 | 2026-01-11
إدريس يعلن عودة حكومة البرهان إلى الخرطوم
11:04 | 2026-01-11
ترامب أمام خيارات حاسمة...عقوبات وضربات محتملة ضد إيران
10:44 | 2026-01-11
أوكرانيا تستهدف 3 منصات حفر تابعة لـ"لوك أويل" الروسية
10:10 | 2026-01-11
الحرس الثوري يعلن مقتل أحد ضباطه خلال أحداث إيلام
