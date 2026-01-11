تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بعد أسبوعين من الاحتجاجات… بزشكيان يحشد أنصاره وينتقد واشنطن وتل أبيب!

Lebanon 24
11-01-2026 | 08:15
دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم أنصاره إلى النزول إلى الشارع والساحات، بعد أيام من احتدام الاحتجاجات ضد حكومته.

وقال بزشكيان في كلمة متلفزة إن حكومته عازمة على حل المشكلات الاقتصادية التي تواجه الشعب الإيراني، مضيفاً أن الحكومة "مستعدة للاستماع إلى الشعب".

وحض بزشيكان الشعب الإيراني على النأي بنفسه عن من سماهم "مثيري الشغب والإرهابيين". واتهم من سماهم"إرهابيين على صلة بقوى أجنبية"، بـ"قتل الأبرياء وحرق المساجد ومهاجمة الممتلكات العامة" وفق تعبيره. 

وجدد بزشكيان اتهامه الولايات المتحدة وإسرائيل، بدعم وتحريض من وصفهم بـ"مثيري الشغب"، الذين يتظاهرون في عدة مدن إيرانية منذ نحو أسبوعين.

وقال بزشكيان إن واشنطن وتل أبيب، تريدان "زرع الفوضى والاضطراب" في بلاده، بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً، ودعا الإيرانيين إلى النأي بأنفسهم عمن وصفهم بـ"مثيري الشغب والإرهابيين".
(ارم نيوز)
