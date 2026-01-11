بعد أسبوعين من الاحتجاجات… بزشكيان يحشد أنصاره وينتقد واشنطن وتل أبيب!

دعا اليوم أنصاره إلى النزول إلى الشارع والساحات، بعد أيام من احتدام الاحتجاجات ضد حكومته.



وقال في كلمة متلفزة إن حكومته عازمة على حل المشكلات الاقتصادية التي تواجه الشعب ، مضيفاً أن الحكومة "مستعدة للاستماع إلى الشعب".



وحض بزشيكان الشعب الإيراني على النأي بنفسه عن من سماهم "مثيري الشغب والإرهابيين". واتهم من سماهم"إرهابيين على صلة بقوى أجنبية"، بـ"قتل الأبرياء وحرق المساجد ومهاجمة الممتلكات العامة" وفق تعبيره.



وجدد بزشكيان اتهامه وإسرائيل، بدعم وتحريض من وصفهم بـ"مثيري الشغب"، الذين يتظاهرون في عدة مدن إيرانية منذ نحو أسبوعين.



وقال بزشكيان إن وتل أبيب، تريدان "زرع الفوضى والاضطراب" في بلاده، بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً، ودعا الإيرانيين إلى النأي بأنفسهم عمن وصفهم بـ"مثيري الشغب والإرهابيين".

