مقتل 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في قطاع غزة

قالت السلطات الصحية في غزة إن ‌3 فلسطينيين على الأقل قتلوا بنيران إسرائيلية في واقعتين منفصلتين بالقطاع مع تصاعد التوتر بسبب استمرار العنف.



وقال مسعفون إن فلسطينيا واحدا ‌قتل في بمدينة غزة، في منطقة ⁠خاضعة لسيطرة ، بينما قتل الاثنان الآخران في بلدة بني ‌سهيلا شرقي ، وهي منطقة لا تزال تحتلها.



ولم يصدر تعليق من الجيش على الواقعتين حتى الآن.

Advertisement