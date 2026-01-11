ترامب أمام خيارات حاسمة...عقوبات وضربات محتملة ضد إيران

ذكرت عن مصادر أن هنالك مخاوف من نشوب مواجهة مباشرة بين والولايات المتحدة، وربما ، في حال تنفيذ أي ضربة أميركية ضد ، ما قد يؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخيارات الأميركية تشمل فرض مزيد من على إيران، وشن ضربات عسكرية مركزة، إضافة إلى نشر أسلحة إلكترونية سرية تستهدف مواقع عسكرية ومدنية إيرانية.

كما ذكرت أن الرئيس الأميركي سيتلقى يوم الثلاثاء تقريرًا بشأن خيارات التعامل مع الاحتجاجات في إيران.