تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مواجهات حلب تعيد اتفاق آذار بين دمشق وقسد إلى الواجهة

Lebanon 24
11-01-2026 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1467020-639037560317461050.webp
Doc-P-1467020-639037560317461050.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كتب موقع "العربية"، أنه ومع انتهاء الاشتباكات في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمحافظة حلب السورية بين مقاتلين أكراد والجيش السوري، عادت التساؤلات لتلف مصير اتفاق مارس المبرم بين الرئيس السوري أحمد الشرع ومظلوم عبدي قائد "قسد" مرة أخرى.

ورغم المواجهات المسلّحة التي دامت لقرابة أسبوع في حلب، أكّد المبعوث الأميركي توماس برّاك مساء أمس التزام دمشق باتفاق مارس وأبريل.

فهل هذا يعني عودة التفاوض بين الجانبين لاسيما بعد إعلان قائد "قسد" عن هدنة بوساطة دولية قضت بسحب قواته من حلب؟

في السياق، رأى 3 محللين أميركيين أن مواجهات حلب ستساهم بطريقة أو أخرى في العودة إلى اتفاق مارس مجدداً، ووضع حلول طويلة الأمد خشية من اندلاع اشتباكات محتملة ثانية.

ضغط من براك:

وقالت كارولين روز كبيرة باحثي معهد نيو لاينز الأميركي للعربية.نت/الحدث.نت: "بعد الاشتباكات العنيفة في حلب، يقع على عاتق الولايات المتحدة واجبٌ حتميٌّ لتهدئة الوضع والدفع نحو تنفيذ اتفاق 10 آذار".

كما رأت أن "مهمة براك ستكون بالضغط على الجانبين ليس فقط للحفاظ على وقف إطلاق النار، بل لكسر الجمود بشأن الاندماج وخلق توافق طويل الأمد لتوحيد القوات المسلحة" في البلاد في إشارة منها إلى دمج "قسد" ضمن الجيش السوري.

من جهته، قال ارون ستاين، مدير برنامج الشرق الأوسط في معهد أبحاث السياسة الخارجية في فلاديلفيا للعربية.نت/الحدث.نت إن "سوريا تواجه تحدياً كبيراً، فالأكراد متشككون للغاية في السلطة السورية، ويتباطأون في الاندماج، وهو مصطلحٌ غامض التعريف".

ورجّح المحلل الأميركي أن تواجه مسألة دمج "قسد" في الجيش المزيد من التحديات. وأضاف قائلاً "أظن أننا سنرى المزيد من المشاكل قبل أن تُحسم التفاصيل بشكلٍ نهائي".

كما رأى أن "الولايات المتحدة ستوضح لكلا الجانبين ضرورة وجود أدلة ملموسة على اندماج قوات قسد في الجيش السوري وفقاً للخطة".

لكن للباحث الأميركي نيكولاس هيراس قراءة أخرى، حيث قال إن تنفيذ اتفاق مارس يتطلب في البداية "بناء الثقة أولاً".

وأضاف للعربية.نت/الحدث.نت أن "هذه العملية لا يمكن تنفيذها بسرعة فائقة، لذلك ستسعى الولايات المتحدة جاهدة لتنفيذ كامل الاتفاق، ولكن من المرجح أن تقبل بتنفيذ بطيء وثابت ومستدام مع اتخاذ تدابير لبناء الثقة".

وكان قائد "قسد" أعلن في وقت متأخر من ليل أمس السبت التوصل لهدنة بوساطة دولية في حلب بعد اشتباكات دامت لأيام بين مقاتلين أكراد والقوات السورية في ثاني أكبر مدن البلاد.

يذكر أن اتفاق مارس بين دمشق و"قسد" يحظى بدعمٍ أميركي وفرنسي، وقد نص على دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش، والاعتراف بالمكون الكردي ضمن النسيج السوري الموحد.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
اشتباكات مستمرة بين القوات السورية وقسد في حلب (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:41:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن السورية وقسد في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب (الجزيرة)
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:41:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا: نأمل إجراء محادثات الدمج بين دمشق وقسد عبر الحوار السلمي
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:41:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"قسد": هناك تحركات جدية للمُضي نحو بدء تطبيق اتفاق 10 آذار مع دمشق
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:41:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الجيش السوري

الشرق الأوسط

الديمقراطية

الديمقراطي

ديمقراطي

من جهته

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:53 | 2026-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:35 | 2026-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:12 | 2026-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:08 | 2026-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-01-11
Lebanon24
16:53 | 2026-01-11
Lebanon24
16:35 | 2026-01-11
Lebanon24
16:12 | 2026-01-11
Lebanon24
16:08 | 2026-01-11
Lebanon24
16:00 | 2026-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24