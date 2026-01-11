تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اتفاق أمني جديد بين إسرائيل وألمانيا لمواجهة الإرهاب والتهديدات السيبرانية

Lebanon 24
11-01-2026 | 16:35
وقّعت إسرائيل وألمانيا، اتفاقية أمنية تهدف إلى توسيع مجالات التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب والدفاع السيبراني، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى التهديدات التي تشكلها إيران وحلفاؤها.

وأوضح بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن «إيران ووكلاءها، حزب الله وحماس والحوثيين، لا يشكّلون تهديداً لإسرائيل فقط، بل للاستقرار الإقليمي والأمن الدولي أيضاً». وأضاف أن الاتفاقية الموقّعة تعزّز التعاون العميق مع ألمانيا في مجالات الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب والتقنيات المتقدمة.

ونقل البيان عن نتنياهو قوله إن «أعداء إسرائيل يجب أن يدركوا أنهم تحت المراقبة في كل وقت وفي كل مكان». وقد جرى توقيع الاتفاق من قبل نتنياهو ووزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، الذي يزور إسرائيل حالياً.

وفي بيان منفصل، اعتبر نتنياهو أن إسرائيل وألمانيا «شريكان طبيعيان»، مشيراً إلى التعاون السابق بين البلدين في مشروع «حيتس 3» (السهم 3) وفي مجالات أخرى متعددة.

وأكد البيان أن هذه المبادرة تُضفي طابعاً رسمياً على شراكة أمنية واسعة النطاق بين الأجهزة الأمنية في البلدين.

