اتفاق أمني جديد بين إسرائيل وألمانيا لمواجهة الإرهاب والتهديدات السيبرانية

وقّعت وألمانيا، اتفاقية أمنية تهدف إلى توسيع مجالات التعاون بين البلدين في والدفاع السيبراني، بحسب ما أعلن مكتب بنيامين ، مشيراً إلى التهديدات التي تشكلها وحلفاؤها.

وأوضح بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن «إيران ووكلاءها، وحماس والحوثيين، لا يشكّلون تهديداً لإسرائيل فقط، بل للاستقرار الإقليمي والأمن الدولي أيضاً». وأضاف أن الاتفاقية الموقّعة تعزّز التعاون العميق مع ألمانيا في مجالات الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب والتقنيات المتقدمة.

ونقل البيان عن نتنياهو قوله إن «أعداء إسرائيل يجب أن يدركوا أنهم تحت المراقبة في كل وقت وفي كل مكان». وقد جرى توقيع الاتفاق من قبل نتنياهو ووزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، الذي يزور إسرائيل حالياً.

وفي بيان منفصل، اعتبر نتنياهو أن إسرائيل وألمانيا «شريكان طبيعيان»، مشيراً إلى التعاون السابق بين البلدين في مشروع «حيتس 3» (السهم 3) وفي مجالات أخرى متعددة.

وأكد البيان أن هذه المبادرة تُضفي طابعاً رسمياً على شراكة أمنية واسعة النطاق بين في البلدين.