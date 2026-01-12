الجنوب يتمرّد على قيادة التحالف… ورفض صريح لقرارات العليمي

استبعد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، فرج البحسني، أن تعمل الفصائل المسلحة في جنوب البلاد تحت إمرة التحالف بقيادة ، في ردّ مباشر على إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بهذا الشأن.



وكان العليمي قد قال، السبت، إنّ "كل قوى الجنوب ستعمل بإمرة التحالف"، من دون أن يسمّي المجلس الانتقالي الجنوبي صراحة. غير أنّ البحسني شدّد، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة ، على أنّ توحيد القوى الجنوبية تحت راية واحدة بقيادة التحالف "سيكون صعبًا"، مؤكدًا أنّ القوات الجنوبية، سواء التابعة للمجلس الانتقالي أو لقوى حضرموت أو غيرها، "لن تقبل بذلك".



ودعا البحسني السعودية إلى منح الجنوبيين فرصة للتشاور في ما بينهم خارج أراضيها، بعيدًا عن "الضغوط" التي قد تُمارس على المشاركين في حال عقد أي اجتماع في .



ويأتي هذا التصعيد السياسي في وقت شهدت فيه مدينة عدن وجزيرة سقطرى تحركات شعبية شارك فيها الآلاف دعمًا للمجلس الانتقالي الجنوبي ورئيسه عيدروس الزبيدي. وأكد المشاركون رفضهم أي محاولات لحل المجلس، معتبرينه "الممثل الشرعي لشعب الجنوب"، مع تفويض الزبيدي بقيادة المرحلة المقبلة.



وفي سقطرى، شدّد نائب رئيس المجلس الانتقالي في الأرخبيل صالح بن ماجد على أنّ التظاهرة وجّهت رسالة واضحة تتمثل بتمسّك الجنوبيين بحقهم في تقرير مصيرهم ومواصلة نضالهم لتحقيق تطلعاتهم السياسية.

