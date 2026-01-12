رغم الأزمة الاقتصادية الحادة.. تقديرات استخباراتية أميركية تُقلل من توقعات انهيار كوبا

كشفت تقارير استخباراتية أميركية عن رؤية أكثر تحفظاً وتعقيداً من الخطاب السياسي الرسمي تجاه تطورات الأوضاع في كوبا وفنزويلا.



وأوضحت التقييمات، وفق ما نقلت وسائل إعلام غربية، أن الاقتصاد يعاني وضعاً "سيئاً جداً"، مع صعوبات كبيرة في قطاعات حيوية مثل الزراعة والسياحة نتيجة انقطاعات الكهرباء والعقوبات ومشكلات هيكلية.



ولكن هذه التقديرات تشير إلى أن هذا التدهور، رغم خطورته، "لا يعني تلقائياً" انهيار النظام الحاكم في المدى المنظور، حيث يرتبط مصيره بعوامل أخرى أبرزها مدى استعداد السكان للاحتجاج وقدرة السلطة على السيطرة.



يأتي ذلك في حين ربط خطاب سياسي أميركي رفيع مستقبل بشكل مباشر بتدفقات من ، وادعى أن كوبا "على وشك السقوط".



وتقر التقييمات الاستخباراتية بأن فقدان الدعم النفطي من فنزويلا يزيد الضغوط على كوبا، لكنها لا ترى "دليلاً قاطعاً" على أن هذه العوامل وحدها ستؤدي لسقوط النظام قريباً، لا سيما مع اعتماد على النفط لعقود.



وحذر محللون من أن أي نقص إضافي في إمدادات النفط سيكون له "آثار قاسية" على الاقتصاد والحياة اليومية، لكنه قد يدفع هافانا أيضاً نحو البحث عن بدائل وشركاء جدد.



وأشارت التقارير إلى أن تصوير كوبا بأنها "قابلة للسقوط" يخدم أجندات سياسية داخلية معينة، فيما تحافظ اللغة الاستخباراتية على طابعها التحليلي المحايد، مسجلة عمق الأزمة لكنها تحذر من "المراهنة الزائدة" على سيناريو الانهيار السريع. (روسيا اليوم)



