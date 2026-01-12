تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
رغم الأزمة الاقتصادية الحادة.. تقديرات استخباراتية أميركية تُقلل من توقعات انهيار كوبا
Lebanon 24
12-01-2026
|
01:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير استخباراتية أميركية عن رؤية أكثر تحفظاً وتعقيداً من الخطاب السياسي الرسمي تجاه تطورات الأوضاع في كوبا وفنزويلا.
وأوضحت التقييمات، وفق ما نقلت وسائل إعلام غربية، أن الاقتصاد
الكوبي
يعاني وضعاً "سيئاً جداً"، مع صعوبات كبيرة في قطاعات حيوية مثل الزراعة والسياحة نتيجة انقطاعات الكهرباء والعقوبات ومشكلات هيكلية.
ولكن هذه التقديرات تشير إلى أن هذا التدهور، رغم خطورته، "لا يعني تلقائياً" انهيار النظام الحاكم في المدى المنظور، حيث يرتبط مصيره بعوامل أخرى أبرزها مدى استعداد السكان للاحتجاج وقدرة السلطة على السيطرة.
يأتي ذلك في حين ربط خطاب سياسي أميركي رفيع مستقبل
هافانا
بشكل مباشر بتدفقات
النفط
من
فنزويلا
، وادعى أن كوبا "على وشك السقوط".
وتقر التقييمات الاستخباراتية بأن فقدان الدعم النفطي من فنزويلا يزيد الضغوط على كوبا، لكنها لا ترى "دليلاً قاطعاً" على أن هذه العوامل وحدها ستؤدي لسقوط النظام قريباً، لا سيما مع اعتماد
الجزيرة
على النفط
الفنزويلي
لعقود.
وحذر محللون من أن أي نقص إضافي في إمدادات النفط سيكون له "آثار قاسية" على الاقتصاد والحياة اليومية، لكنه قد يدفع هافانا أيضاً نحو البحث عن بدائل وشركاء جدد.
وأشارت التقارير إلى أن تصوير كوبا بأنها "قابلة للسقوط" يخدم أجندات سياسية داخلية معينة، فيما تحافظ اللغة الاستخباراتية على طابعها التحليلي المحايد، مسجلة عمق الأزمة لكنها تحذر من "المراهنة الزائدة" على سيناريو الانهيار السريع. (روسيا اليوم)
