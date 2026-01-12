تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

رغم الأزمة الاقتصادية الحادة.. تقديرات استخباراتية أميركية تُقلل من توقعات انهيار كوبا

Lebanon 24
12-01-2026 | 01:35
A-
A+
Doc-P-1467217-639038040628783180.png
Doc-P-1467217-639038040628783180.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت تقارير استخباراتية أميركية عن رؤية أكثر تحفظاً وتعقيداً من الخطاب السياسي الرسمي تجاه تطورات الأوضاع في كوبا وفنزويلا.

وأوضحت التقييمات، وفق ما نقلت وسائل إعلام غربية، أن الاقتصاد الكوبي يعاني وضعاً "سيئاً جداً"، مع صعوبات كبيرة في قطاعات حيوية مثل الزراعة والسياحة نتيجة انقطاعات الكهرباء والعقوبات ومشكلات هيكلية.

ولكن هذه التقديرات تشير إلى أن هذا التدهور، رغم خطورته، "لا يعني تلقائياً" انهيار النظام الحاكم في المدى المنظور، حيث يرتبط مصيره بعوامل أخرى أبرزها مدى استعداد السكان للاحتجاج وقدرة السلطة على السيطرة.

يأتي ذلك في حين ربط خطاب سياسي أميركي رفيع مستقبل هافانا بشكل مباشر بتدفقات النفط من فنزويلا، وادعى أن كوبا "على وشك السقوط".

وتقر التقييمات الاستخباراتية بأن فقدان الدعم النفطي من فنزويلا يزيد الضغوط على كوبا، لكنها لا ترى "دليلاً قاطعاً" على أن هذه العوامل وحدها ستؤدي لسقوط النظام قريباً، لا سيما مع اعتماد الجزيرة على النفط الفنزويلي لعقود.

وحذر محللون من أن أي نقص إضافي في إمدادات النفط سيكون له "آثار قاسية" على الاقتصاد والحياة اليومية، لكنه قد يدفع هافانا أيضاً نحو البحث عن بدائل وشركاء جدد.

وأشارت التقارير إلى أن تصوير كوبا بأنها "قابلة للسقوط" يخدم أجندات سياسية داخلية معينة، فيما تحافظ اللغة الاستخباراتية على طابعها التحليلي المحايد، مسجلة عمق الأزمة لكنها تحذر من "المراهنة الزائدة" على سيناريو الانهيار السريع. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخطيب: الذين لا يريدون الدولة يقفون ضد الإصلاح ويعمّقون الأزمة الاقتصادية
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:59:23 Lebanon 24 Lebanon 24
استنفار على الحدود.. تقديرات استخباراتيّة إسرائيلية لتصعيد محتمل مع لبنان
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:59:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" نقلاً عن مسؤولين إيرانيين: تهديدات ترامب والأزمة الاقتصادية ضيقا هامش المناورة أمام طهران
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:59:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة مياه حادة تعصف بمدينة تركية
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:59:23 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

الفنزويلي

العقوبات

على سينا

الجزيرة

فنزويلا

الكوبي

هافانا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:52 | 2026-01-12
Lebanon24
04:45 | 2026-01-12
Lebanon24
04:41 | 2026-01-12
Lebanon24
04:06 | 2026-01-12
Lebanon24
03:46 | 2026-01-12
Lebanon24
03:35 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24