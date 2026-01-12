في القامشلي.. موالون لـ "قسد" يهاجمون مقر الأمم المتحدة

هاجم محتجون موالون لـ "قوات " (قسد) مقر في مدينة القامشلي، تنديدا بما وصفوه "صمت " على العملية العسكرية التي نفذها ضد مسلحي "قسد" داخل حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، والتي أسفرت عن إجلاء عناصر قسد من الحيين ونقلهم إلى مناطق شمال شرقي سوريا.

وكتب المحتجون عبارات على جدران مقر الأمم المتحدة من قبيل: "شركاء الخيانة، عاشت قسد، تسقط منظمات حقوق الإنسان".



"حاولوا اقتحام المبنى"

في حين حاول بعضهم اقتحام المبنى بعد تحطيم كاميرات المراقبة ورشقه بالحجارة، ما تسبب بأضرار مادية في الأبواب والنوافذ، وفق ما نقلت وكالة "د.ب.أ"



فيما أوضح أحد موظفي الأمم المتحدة، مساء أمس الأحد أن "فريق الأمن الخاص بالمقر، تواصل مع قوات الأسايش التي أرسلت دوريات وفرضت طوقا أمنيا، وأبعدت المحتجين عن البناء"، حسب "تلفزيون سوريا"

كما أشار إلى أن الهجوم "تسبب بعدم قدرة بعض الموظفين على الخروج أو الدخول للبناء، خوفاً من تعرضهم لهجمات من قبل المحتجين".



وكانت وحدات الأمن الداخلي في محافظة حلب شمال سوريا، صادرت أمس مستودعات ضخمة تحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة تعود لقوات قسد، وذلك خلال عمليات المسح الأمني الميدانية في حي الشيخ مقصود. وذكرت أن المضبوطات شملت ألغاما أرضية وعبوات ناسفة وصواريخ وقذائف وقنابل، إلى جانب كميات كبيرة ومتنوعة من الذخائر، ما يشكل تهديدا مباشرا للأمن العام وسلامة المواطنين في المنطقة، وفقا لقناة الإخبارية .



كما أعلنت الوزارة الداخلية في وقت سابق "تمكن الفرق الهندسية المختصة من تفكيك عدد من المواد المتفجرة المجهزة للاستخدام في أعمال إرهابية، وذلك خلال عمليات المسح الأمني في حي الشيخ مقصود".