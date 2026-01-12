"مستعدون لكل الخيارات".. رسالة إيرانية جديدة يعلنها مسؤول بارز

قال إن " تأمل أن تختار الخيار الحكيم بشأن "، مشيراً إلى أن "بلاده مستعدة لكل الخيارات".



تصريح يأتي في ذروة في الحديث عن إمكانية شنّ لضربات ضد إيران، فيما تتحدث أيضاً عن إمكانية اندلاع جولة قتالية جديدة بينها وبين إيران.



وفي حديثٍ عبر قناة " "، مساء الإثنين، قال عراقجي إنه "إذا أرادت واشنطن اختبار الخيار العسكري الذي اختبرته سابقاً فنحن مستعدون له"، وأضاف: "لا يمكن الجمع بين أفكار واشنطن المطروحة وإطلاقها تهديدات ضد بلادنا".



وحول إمكانية انعقاد لقاء بينه وبين المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، قال عراقجي: "هناك أفكار مطروحة مع واشنطن وتجري دراستها حالياً من جانبنا، كما أن الاتصالات ويتكوف مستمرة قبل الاحتجاجات وبعدها وما زالت متواصلة".