وزير الدفاع الإيراني يحذّر... طهران توسّع بنك أهدافها

قال إن بلاده ستردّ بـ"مفاجآت عسكرية موجعة" على أي هجوم قد تتعرّض له، مؤكّدًا أنّ ستستهدف "مصالح العدو في أي مكان" في حال جرى الاعتداء على مصالحها الوطنية.



وشدّد نصير على أنّ "تسهّل الهجوم على إيران أو تمنح قواعد للعدو لتنفيذ الاعتداء" ستُعتبر "هدفًا مشروعًا" في أي ردّ إيراني.

