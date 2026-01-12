المواجهات مستمرة بين الجيش السوري وقسد.. واتهامات متبادلة

أفاد مصدر عسكري، أن ، صد اليوم الاثنين، محاولتي تسلل لقوات (قسد) على جبهتي انتشار (الصليبي، المشرفة)، وفق ما نقلته وكالة "سانا".

بالمقابل، ذكر بيان لقوات سوريا الديمقراطية، أن "عناصر الجيش السوري هاجمت نقاط تابعة لقواتنا في بلدة أبو حمام بريف الشرقي، وذلك من الطرف الآخر لنهر الفرات، مستخدمين الأسلحة الرشاشة، دون وقوع أي إصابات في صفوفنا".



وكان الجيش السوري أكد أن أي تحرك عسكري من قسد سيقابل برد عنيف.



وأوضحت هيئة العمليات أن الجيش "رصد وصول المزيد من المجاميع المسلحة إلى نقاط الانتشار في ريف حلب الشرقي قرب مسكنة ودير حافر".



كما أضافت أن تلك "التعزيزات ضمت مقاتلين من قسد وفلولا من النظام البائد". وأكد الجيش أنه يقوم بدراسة وتقييم الوضع الميداني بشكل مباشر وفوري.



إلى ذلك، شدد الجيش على أن "استقدام تنظيم قسد لمجاميع إرهابية هو تصعيد خطير". وأكد أنه "لن يقف مكتوف الأيدي تجاه هذا التصعيد".