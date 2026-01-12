تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

وزير خارجية ألمانيا: الناتو يعمل على خطط واقعية بشأن غرينلاند وسنناقشها مع واشنطن

Lebanon 24
12-01-2026 | 23:57
قلّل وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول من خطر شن الولايات المتحدة هجوما على غرينلاند، بعد التهديدات المتكررة التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب بالسيطرة على الجزيرة من الدنمارك، حليفتها في الناتو.
 
وردا على سؤال بشأن احتمال عمل عسكري أحادي الجانب من الولايات المتحدة بعد لقاء مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قال فاديفول "ليس لدي أي مؤشر على أن هذا الأمر سيتم أخذه في الاعتبار بجدية".

كما أضاف "بل أعتقد أن هناك مصلحة مشتركة في معالجة المسائل الأمنية التي تنشأ في منطقة القطب الشمالي، وأنه ينبغي علينا القيام بذلك وسنفعل".

وتابع "يطوّر الناتو حاليا خططا أكثر واقعية بشأن هذا الأمر، وستتم مناقشتها في وقت لاحق مع شركائنا الأميركيين".
 
تأتي زيارة فاديفول قبل محادثات مرتقبة هذا الأسبوع في واشنطن بين روبيو وكبار الدبلوماسيين في الدنمارك وغرينلاند التي تتمتع بحكم ذاتي.

ويصر ترامب على وضع غرينلاند تحت سيطرة الولايات المتحدة، مشدّدا على أهمية الإقليم الدنماركي بالنسبة الى الأمن القومي الأميركي.

وإقليم غرينلاند البالغ عدد سكانه حوالى 57 ألف نسمة، مترامي الأطراف وغني بالموارد المعدنية، ولموقعه أهمية استراتيجية.
وأعلنت حكومة غرينلاند الإثنين أن الجزيرة لا تقبل "بأي شكل" السعي الأميركي "للاستيلاء" على أراضيها، و"ستكثف جهودها" لضمان الدفاع عن هذه الأراضي في إطار حلف شمال الأطلسي.
الرئيس دونالد ترامب

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الأميركيين

دبلوماسي

ألمانيا

الجزيرة

