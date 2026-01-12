وزير خارجية ألمانيا: الناتو يعمل على خطط واقعية بشأن غرينلاند وسنناقشها مع واشنطن

قلّل الألماني يوهان فاديفول من خطر شن هجوما على غرينلاند، بعد التهديدات المتكررة التي أطلقها بالسيطرة على من الدنمارك، حليفتها في الناتو.

وردا على سؤال بشأن احتمال عمل عسكري أحادي الجانب من الولايات المتحدة بعد لقاء مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قال فاديفول "ليس لدي أي مؤشر على أن هذا الأمر سيتم أخذه في الاعتبار بجدية".



كما أضاف "بل أعتقد أن هناك مصلحة مشتركة في معالجة المسائل الأمنية التي تنشأ في منطقة القطب ، وأنه ينبغي علينا القيام بذلك وسنفعل".



وتابع "يطوّر الناتو حاليا خططا أكثر واقعية بشأن هذا الأمر، وستتم مناقشتها في وقت لاحق مع شركائنا ".

تأتي زيارة فاديفول قبل محادثات مرتقبة هذا الأسبوع في بين روبيو وكبار الدبلوماسيين في الدنمارك وغرينلاند التي تتمتع بحكم ذاتي.ويصر على وضع غرينلاند تحت سيطرة الولايات المتحدة، مشدّدا على أهمية الإقليم الدنماركي بالنسبة الى الأمن القومي الأميركي.وإقليم غرينلاند البالغ عدد سكانه حوالى 57 ألف نسمة، مترامي الأطراف وغني بالموارد المعدنية، ولموقعه أهمية استراتيجية.وأعلنت حكومة غرينلاند الإثنين أن الجزيرة لا تقبل "بأي شكل" السعي الأميركي "للاستيلاء" على أراضيها، و"ستكثف جهودها" لضمان الدفاع عن هذه الأراضي في إطار حلف شمال الأطلسي.