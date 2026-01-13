كيف تنظر تركيا إلى الاحتجاجات في إيران؟.. تقرير بريطاني يُجيب

ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أن "تركيا تتابع بحذر الاحتجاجات في ، خشية أن تتسبب في عدم استقرار محتمل في المنطقة. لطالما كانت أنقرة وطهران خصمين إقليميين لعقود، حيث تصادمت مصالحهما مراراً وتكراراً في والعراق ولبنان وغيرها. ومع ذلك، تلوح في الأفق مخاوف من أن يؤدي انقلاب عنيف على الحكومة الإيرانية إلى تفكك الدولة التي يبلغ عدد سكانها 90 مليون نسمة، وهي دولة متعددة الأعراق ذات آراء وتطلعات متنوعة. وقال مصطفى جانر، المحلل المختص بشؤون إيران والمنطقة والتابع لمركز الأبحاث SETA: "على الرغم من التوتر والتنافس الكامنين في العلاقات الإيرانية التركية، فإن الحفاظ على سلامة واستقرار أراضي إيران يمثل أولوية بالنسبة لتركيا"."



وبحسب الموقع، "انعكس هذا الشعور بوضوح في تصريحات التركي هاكان فيدان المتلفزة يوم السبت، وقال إن أنقرة لا تتوقع انهيار الحكومة الإيرانية نتيجة لهذه التظاهرات، واصفاً إياها بأنها أصغر حجماً من حركة الاحتجاج لعام 2022، وهو تقييم يعارضه المحللون الإيرانيون الذين يعتقدون أن هذه هي الأكبر منذ عام 1999 على الأقل. وقال فيدان إن إيران تدفع ثمن سياساتها الإقليمية والعالمية الطموحة على مدى السنوات الثلاثين الماضية، والتي أسفرت عن عقوبات اقتصادية غربية شديدة. وأضاف أن إيران لديها شعب شاب وحيوي ومتطور يواجه تحديات اقتصادية وتحديات يومية. وقال إن الاحتجاجات "تبعث برسالة قوية جداً إلى النظام".

وأضاف: "أنا متأكد من أن النظام سيفهم ذلك". وأشار فيدان أيضاً إلى أنه لا يتوقع أن تتحقق النتيجة التي ترغب بها ، وهي إسقاط الحكومة الإيرانية، نتيجة للاحتجاجات.

وأضاف: "من الحقائق أيضاً أن الاحتجاجات يتم التلاعب بها من قبل خصوم إيران من الخارج. نعم، هذه حقيقة. الموساد لا يخفي ذلك؛ فهم يدعون الشعب الإيراني للثورة ضد النظام عبر حساباتهم على الإنترنت واكس"."



وتابع الموقع، "قال سرحان أفاجان، رئيس مركز الدراسات الإيرانية في أنقرة، إنه في حين ترى أنقرة أن مطالب المتظاهرين، وخاصة أولئك الذين يعانون من مظالم اقتصادية، مشروعة ومبررة، إلا أنها تعتقد أن التظاهرات في الأيام الأخيرة قد هيمنت عليها أعمال استفزازية مثل مهاجمة المساجد. وأضاف أفاجان أن أنقرة لا يمكنها اتخاذ موقف قد تفسره طهران على أنه توافق مع الدعوات والأميركية لإسقاط الحكومة، لأنها لم تفعل ذلك في الماضي. وأوضح قائلاً: "ألاحظ شخصياً أن أنقرة قلقة بشأن زعزعة استقرار إيران بشكل عام، وليس تحديداً نظام الجمهورية الإسلامية، واحتمال انزلاق البلاد إلى الفوضى. وهي تتجنب اتخاذ إجراءات قد تمهد الطريق لمثل هذه النتيجة". وقال أفاجان أيضاً إن أنقرة غير مرتاحة لموقف إسرائيل المزعزع للاستقرار في المنطقة".



وأضاف الموقع، "خلال حرب الـ 12 يومًا التي العام الماضي بين إيران وإسرائيل، كانت تركيا قلقة بشأن احتمال تدفق اللاجئين من إيران. وقد شددت الإجراءات الأمنية على طول الحدود وأشارت بشكل غير رسمي إلى أنها لن تكون مرحبة كما كانت خلال الحرب الأهلية ، الأمر الذي أدى إلى استضافة أنقرة لما بين 4 و5 ملايين لاجئ سوري. وقال كانر: "إن التكاليف التي قد يفرضها عدم الاستقرار في تركيا تتجاوز قضايا أمن الحدود مثل الهجرة أو تهريب المخدرات"."



وبحسب الموقع، "يبلغ عدد السكان الأكراد في إيران حوالي ثمانية ملايين نسمة يعيشون بالقرب من الحدود التركية. وعلى الرغم من دخول تركيا وحزب العمال الكردستاني في عملية سلام عام 2024، إلا أن التوترات الكامنة لا تزال قائمة في المنطقة، وخاصة في سوريا. ولا يزال حزب الحياة الحرة الكردستاني (PJAK)، وهو الجناح الإيراني لحزب العمال الكردستاني، نشطاً، وغالباً ما تتهم أنقرة طهران بالتغاضي عن النشاط العسكري الكردي على طول الحدود العراقية الإيرانية. وقال كانر: "من أجل ضمان عدم تعطل عمليات تركيا التي تركز على حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق، من الضروري منع عناصر مثل حزب الحياة الحرة الكردستاني، التي تسعى إلى استغلال الاضطرابات في إيران وتوسيع نفوذها، من اكتساب القوة". وأشار إلى أن الاحتجاجات تحدث في وقت تواجه فيه أنقرة مأزقاً في سوريا في المفاوضات المتعلقة بدمج الجماعات الكردية المسلحة في حكومة دمشق. وأضاف: "في الواقع، يشير التصعيد السريع للاحتجاجات إلى أعمال عنف في المناطق التي تسكنها الأقليات الكردية والبلوشية والعربية في إيران، إلى جانب النشاط المنظم الذي لوحظ على أرض الواقع، إلى أن مخاوف تركيا بشأن هذه المسألة ليست بلا أساس".



وتابع الموقع، "ترى تركيا أن السبيل الأمثل أمام الحكومة الإيرانية هو السعي إلى إعادة ضبط العلاقات مع الغرب. وقال فيدان: "نحن ندعم اتفاقاً مع إيران، يشمل في المقام الأول جهات فاعلة رئيسية، وخاصة ، والذي يمكن أن يؤدي إلى وضع مربح للجانبين، لأن استقرار المنطقة يعتمد على ذلك". وأضاف أن إيران بحاجة الآن إلى الدخول في "مصالحة وتعاون حقيقيين" مع جيرانها الإقليميين. وقال: "على إيران بذل جهد حقيقي في هذا الصدد. يجب أن نتمكن من الوصول إلى أرضية مشتركة تتلاقى فيها الحقائق بين الجميع". وأضاف فيدان أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمكنه أن يلعب دورًا في مساعدة إيران على إعادة ضبط علاقاتها مع المنطقة".

Advertisement