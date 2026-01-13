تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

هل يفعلها ترامب ويستهدف خامنئي مباشرة؟

Lebanon 24
13-01-2026 | 10:14
أكد الخبير في الشؤون الإيرانية الدكتور نبيل العتوم أن التدخل الخارجي في الاحتجاجات الإيرانية "موجود لكن ليس بالحجم الذي تتحدث عنه السلطات"، معتبراً أن الحكومة الإيرانية تسعى من خلال هذه الرواية إلى "نزع الشرعية عن الحراك الشعبي وتصويره كمؤامرة خارجية".

وأضاف العتوم في حديث لـ"RT" أن سقوط النظام الإيراني سيؤثر على دول آسيا الوسطى وقبرص وروسيا والصين والهند ودول الخليج والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن واشنطن ليست ضد النظام بحد ذاته بل ضد "سياساته وسلوكه" في ثلاث قضايا: البرنامج النووي، العسكرة، والبرنامج الصاروخي.

ولفت الخبير إلى أنه لا يستبعد اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي من قبل واشنطن، لكن ليس بهدف إسقاط النظام بل "لتعديل سلوكه"، واصفاً الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "رجل صفقات" يسعى لتحقيق مصالحه الاقتصادية والجيواستراتيجية والضغط على الصين وروسيا عبر هذا الملف.
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإيرانية

الإيراني

دونالد

واشنطن

الخليج

النووي

