هل يفعلها ترامب ويستهدف خامنئي مباشرة؟

أكد الخبير في الشؤون الدكتور نبيل العتوم أن التدخل الخارجي في الاحتجاجات الإيرانية "موجود لكن ليس بالحجم الذي تتحدث عنه السلطات"، معتبراً أن الحكومة الإيرانية تسعى من خلال هذه الرواية إلى "نزع الشرعية عن الحراك الشعبي وتصويره كمؤامرة خارجية".



وأضاف العتوم في حديث لـ"RT" أن سقوط النظام سيؤثر على دول آسيا الوسطى وقبرص وروسيا والصين والهند ودول والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن ليست ضد النظام بحد ذاته بل ضد "سياساته وسلوكه" في ثلاث قضايا: البرنامج ، العسكرة، والبرنامج الصاروخي.



ولفت الخبير إلى أنه لا يستبعد اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي من قبل واشنطن، لكن ليس بهدف إسقاط النظام بل "لتعديل سلوكه"، واصفاً الرئيس الأميركي بأنه "رجل صفقات" يسعى لتحقيق مصالحه الاقتصادية والجيواستراتيجية والضغط على وروسيا عبر هذا الملف.



