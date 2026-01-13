تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

دولة عربية تستعيد مئات القطع الأثرية المنهوبة خلال الحرب وتعلن مكافأة لإعادة المسروقات!

Lebanon 24
13-01-2026 | 11:33
A-
A+
Doc-P-1468007-639039262137177168.webp
Doc-P-1468007-639039262137177168.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أقامت السلطات السودانية، الثلاثاء، حفلاً في مدينة بورت سودان عرضت خلاله تماثيل قديمة ومزهريات مزخرفة، وذلك بعد استعادة 570 قطعة أثرية كانت قد سُرقت من المتحف الوطني في الخرطوم خلال الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو ثلاث سنوات.

وجرى عرض القطع المستردّة على طاولات كبيرة وسط إجراءات أمنية مشددة، عقب أشهر من التحقيقات، قبل نقلها إلى بورت سودان التي تُعدّ العاصمة المؤقتة للحكومة المرتبطة بالجيش.

وكان المتحف الوطني في الخرطوم، الذي يضم إحدى أهم المجموعات الأثرية في السودان، قد تعرّض لعمليات نهب وأضرار واسعة، إثر سيطرة قوات الدعم السريع على العاصمة في الأيام الأولى من الحرب التي اندلعت مع الجيش في نيسان 2023.

وفي ذلك الوقت، أظهرت صور أقمار اصطناعية شاحنات وهي تنقل قطعا أثرية غرباً باتجاه إقليم دارفور، الذي أصبح لاحقاً خاضعاً بالكامل لسيطرة قوات الدعم السريع.

ومنذ تلك التطورات، كثّفت السلطات السودانية تعاونها مع منظمة اليونسكو والإنتربول لتعقّب الآثار المنهوبة، من دون أن توضح، حتى الثلاثاء، تفاصيل كيفية استعادة القطع المعروضة.

وقال ممثل اليونسكو في السودان أحمد جنيد إنّ "التراث السوداني لا يقتصر على أهميته الوطنية فحسب، بل يُعدّ كنزاً للإنسانية جمعاء"، لافتاً إلى الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

بدوره، أكّد وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم أنّ القطع المعروضة تعكس هوية السودان وتاريخه العريق، فيما أعلن وزير الإعلام والثقافة خالد الإعيسر عن تقديم "مكافأة مالية" لكل من يُعيد قطعاً أثرية إلى السلطات، من دون الكشف عن قيمة المكافأة.

ويقدّر مسؤولون أن القطع المستردّة تمثّل نحو 30% من إجمالي القطع التي نُهبت من المتحف الوطني، في حين لا تزال محتويات ما يُعرف بـ“غرفة الذهب” مفقودة، وهي الأكثر قيمة، وتضم مجوهرات وقطعاً ذهبية يعود تاريخ بعضها إلى نحو ثمانية آلاف عام. (العربية) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إسترداد 24 قطعة سلاح أثرية مسروقة من المتحف الوطني في دمشق
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 21:32:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الفاتيكان يعيد قطعًا أثرية إلى كندا
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 21:32:39 Lebanon 24 Lebanon 24
غادة عون: من حق اللبنانيين معرفة مصير ملف «أوبتيموم» والـ8 مليارات دولار المنهوبة
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 21:32:39 Lebanon 24 Lebanon 24
سعيد يُطلق الملاحقات لإسترداد أموال مصرف لبنان المنهوبة
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 21:32:39 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

قوات الدعم السريع

المتحف الوطني

وزير الإعلام

وزير المالية

الإنتربول

اليونسكو

الكشف عن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:10 | 2026-01-13
Lebanon24
14:00 | 2026-01-13
Lebanon24
13:51 | 2026-01-13
Lebanon24
13:34 | 2026-01-13
Lebanon24
13:13 | 2026-01-13
Lebanon24
12:50 | 2026-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24