تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مصر ترحب بقرار أميركا تصنيف جماعة الإخوان كـ"كيان إرهابي عالمي"

Lebanon 24
13-01-2026 | 12:43
A-
A+
Doc-P-1468049-639039303296516032.png
Doc-P-1468049-639039303296516032.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رحَّبت مصر، اليوم الثلاثاء، بقرار الولايات المتحدة الأميركية تصنيف جماعة الإخوان "كيانًا إرهابيًّا عالميًّا".

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن "مصر ترحِّب بإعلان الولايات المتحدة عن إدراج تنظيم الإخوان في مصر ككيان إرهابي عالمي مصنَّف بشكل خاص SDGT، وتعتبره خطوة فارقة تعكس خطورة هذه الجماعة وأيديولوجيتها المتطرفة، وما تمثله من تهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وأضاف البيان: "تثمِّن مصر الجهود التي تضطلع بها الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترمب في مكافحة الإرهاب الدولي والتصدي للتنظيمات الإرهابية، بما يتوافق بشكل كامل مع موقف مصر الثابت تجاه جماعة الإخوان الإرهابية، والتي تصنفها منظمة إرهابية قائمة على العنف والتطرف والتحريض، وتستغل الدين لتحقيق أهداف سياسية، وهو ما عانت منه مصر ودول المنطقة على مدار عقود، شهدت خلالها ارتکاب هذه الجماعة الإرهابية جرائم وأعمال عنف استهدفت فيها أبناء الشعب المصري من الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين، في محاولة ممنهجة للنيل من أمن البلاد واستقراره".

وتابع البيان: "تؤكد مصر أن هذا التصنيف الأميركي الأخير يعكس صواب ووجاهة الموقف المصري الحازم من جماعة الإخوان الإرهابية الذي تبنته الدولة عقب ثورة 30  حزيران 2013 المجيدة، دفاعًا عن إرادة الشعب المصري وصونًا لمؤسسات الدولة الوطنية، إذ سعى التنظيم الإرهابي إلى اختطاف الدولة وتوظيف العنف والإرهاب لفرض أجندته الهدَّامة".

وأكد البيان أن "مصر تشدِّد على أن ما قدمته من تضحيات جسيمة في سبيل مكافحة الإرهاب، يعكس التزام الدولة الراسخ بمواجهة الفكر المتطرف والعنف في سبيل حماية الأمن الوطني ومقدرات الدولة المصرية، كما تشدِّد مصر على حرصها على مواصلة جهودها لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب بجميع شكاله وصوره، وتجفيف منابعه الفكرية والمالية، والتصدي لكافة التنظيمات المتطرفة التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وتجدِّد التزامها بمواصلة العمل والتنسيق مع الشركاء الدوليين من أجل مكافحة الإرهاب تجفيف منابعه في كل مكان دفاعاً عن مصالح وأمن واستقرار مصر والمنطقة والعالم بأسره".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصر ترحب بقرار أميركا تصنيف جماعة الإخوان كيانا إرهابيا عالميا (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 21:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر ترحب بتصنيف الولايات المتحدة جماعة الإخوان منظمة إرهابية
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 21:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب يبدأ بإجراءات تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين منظمات إرهابية
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 21:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأميركي: تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 21:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية المصرية

الإدارة الأميركية

الولايات المتحدة

مكافحة الإرهاب

وزارة الخارجية

مؤسسات الدولة

الأمن الدولي

المصرية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:10 | 2026-01-13
Lebanon24
14:00 | 2026-01-13
Lebanon24
13:51 | 2026-01-13
Lebanon24
13:34 | 2026-01-13
Lebanon24
13:13 | 2026-01-13
Lebanon24
12:50 | 2026-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24