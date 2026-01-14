الجيش الإسرائيلي يفجّر منزل منفذ عملية بيسان في قباطية جنوب جنين

أفادت مصادر إعلامية فلسطينية الأربعاء، بأن قوات الجيش فجرت منزل منفذ عملية في بلدة قباطية جنوب جنين شمالي .





واتخذ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الإجراءات المشددة كرد فعل عقابي للفلسطينيين، بعد هجوم نوعي نفذه فلسطيني من بلدة "قباطية" "جنين" بالضفة الغربية، في 3 مواقع مختلفة شمال نهاية ديسمبر الماضي.





وكان فلسطيني يدعى أحمد أبوالرب، يبلغ من العمر 37 عاماً، نفذ هجوماً مسلحاً، على مدى 50 دقيقة، في موقعين بمدينة بيسان والثالث في العفولة، موقعاً قتيلين و6 مصابين إسرائيليين، قبل أن يتم اعتقاله مصاباً بجروح متوسطة.

Advertisement