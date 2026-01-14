تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
12
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
7
o
زحلة
3
o
بعلبك
4
o
بشري
8
o
بيت الدين
2
o
كفردبيان
عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي يفجّر منزل منفذ عملية بيسان في قباطية جنوب جنين
Lebanon 24
14-01-2026
|
01:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مصادر إعلامية فلسطينية
صباح اليوم
الأربعاء، بأن قوات الجيش
الإسرائيلي
فجرت منزل منفذ عملية
بيسان
في بلدة قباطية جنوب جنين شمالي
الضفة الغربية
.
واتخذ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الإجراءات المشددة كرد فعل عقابي للفلسطينيين، بعد هجوم نوعي نفذه فلسطيني من بلدة "قباطية"
جنوب مدينة
"جنين" بالضفة الغربية، في 3 مواقع مختلفة شمال
إسرائيل
نهاية ديسمبر الماضي.
وكان فلسطيني يدعى أحمد أبوالرب، يبلغ من العمر 37 عاماً، نفذ هجوماً مسلحاً، على مدى 50 دقيقة، في موقعين بمدينة بيسان والثالث في العفولة، موقعاً قتيلين و6 مصابين إسرائيليين، قبل أن يتم اعتقاله مصاباً بجروح متوسطة.
