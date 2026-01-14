تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يفجّر منزل منفذ عملية بيسان في قباطية جنوب جنين

Lebanon 24
14-01-2026 | 01:21
أفادت مصادر إعلامية فلسطينية صباح اليوم الأربعاء، بأن قوات الجيش الإسرائيلي فجرت منزل منفذ عملية بيسان في بلدة قباطية جنوب جنين شمالي الضفة الغربية.


واتخذ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الإجراءات المشددة كرد فعل عقابي للفلسطينيين، بعد هجوم نوعي نفذه فلسطيني من بلدة "قباطية" جنوب مدينة "جنين" بالضفة الغربية، في 3 مواقع مختلفة شمال إسرائيل نهاية ديسمبر الماضي.


وكان فلسطيني يدعى أحمد أبوالرب، يبلغ من العمر 37 عاماً، نفذ هجوماً مسلحاً، على مدى 50 دقيقة، في موقعين بمدينة بيسان والثالث في العفولة، موقعاً قتيلين و6 مصابين إسرائيليين، قبل أن يتم اعتقاله مصاباً بجروح متوسطة.
 
مواضيع ذات صلة
الجزيرة: قوات الاحتلال تفجر منزل منفذ عملية بيسان في بلدة قباطية جنوب جنين شمالي الضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 12:02:10 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام فلسطيني: قوات الجيش الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات وتنكيل وتحقيقات ميدانية في بلدة "قباطية" جنوب جنين بعد اعتقال والد منفذ عملية "بيسان-العفولة"
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 12:02:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش الإسرائيلي ينفّذ عملية تفجير في محيط تلة الحمامص جنوب مدينة الخيام
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 12:02:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفلسطينية: القوات الإسرائيلية تنفذ عملية تهجير قسري في بلدة قباطية جنوب جنين بشمال الضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 12:02:10 Lebanon 24 Lebanon 24

