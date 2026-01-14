رئيس السلطة القضائية في إيران يتعهد بإجراء محاكمات "سريعة" للذين أوقفوا خلال التظاهرات

أعلن التلفزيون الرسمي ان رئيس في إجئي تعهد بإجراء محاكمات "سريعة" للمشتبه بهم الموقوفين في إطار التظاهرات التي تصفها السلطات بـ"أعمال شغب".



وقال إجئي خلال زيارة لسجن يُعتقل فيه أشخاص أوقفوا خلال التظاهرات "إذا قام أحد بحرق شخص أو قطع رأسه قبل حرق جسده، علينا أن نقوم بعملنا بسرعة".



كما نقلت وكالات الأنباء عنه قوله إن المحاكمات يجب أن تكون "علنية"، موضحة أنه أمضى 5 ساعات في أحد سجون يراجع الملفات.



وحذرت منظمات حقوقية من أن الآلاف اعتُقلوا منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في 28 كانون الأول، مبدية مخاوف من استخدام السلطات القضائية عقوبة الإعدام بصورة مكثفة لقمع التظاهرات.



ومن المقرر بحسب تنفيذ أول حكم بالإعدام اليوم الأربعاء.



وأفادت الخارجية عبر إكس أنه "تم توقيف أكثر من 10600 متظاهر" مشيرة إلى أن "من بينهم سلطاني البالغ 26 عاما والذي من المقرر إعدامه في 14 يناير".



وطلبت من إيران "الوقف الفوري لكل عمليات الإعدام بما في ذلك إعدام عرفان سلطاني".



