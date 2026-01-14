تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

رئيس السلطة القضائية في إيران يتعهد بإجراء محاكمات "سريعة" للذين أوقفوا خلال التظاهرات

Lebanon 24
14-01-2026 | 03:51
أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني ان رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إجئي تعهد بإجراء محاكمات "سريعة" للمشتبه بهم الموقوفين في إطار التظاهرات التي تصفها السلطات بـ"أعمال شغب". 

وقال إجئي خلال زيارة لسجن يُعتقل فيه أشخاص أوقفوا خلال التظاهرات "إذا قام أحد بحرق شخص أو قطع رأسه قبل حرق جسده، علينا أن نقوم بعملنا بسرعة".

كما نقلت وكالات الأنباء الإيرانية عنه قوله إن المحاكمات يجب أن تكون "علنية"، موضحة أنه أمضى 5 ساعات في أحد سجون طهران يراجع الملفات.

وحذرت منظمات حقوقية من أن الآلاف اعتُقلوا منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في 28 كانون الأول، مبدية مخاوف من استخدام السلطات القضائية عقوبة الإعدام بصورة مكثفة لقمع التظاهرات.

ومن المقرر بحسب وزارة الخارجية الأميركية تنفيذ أول حكم بالإعدام اليوم الأربعاء.

وأفادت الخارجية عبر إكس أنه "تم توقيف أكثر من 10600 متظاهر" مشيرة إلى أن "من بينهم عرفان سلطاني البالغ 26 عاما والذي من المقرر إعدامه في 14 يناير".

وطلبت منظمة العفو الدولية من إيران "الوقف الفوري لكل عمليات الإعدام بما في ذلك إعدام عرفان سلطاني".
مواضيع ذات صلة
رئيس السلطة القضائية في إيران يتعهد بمحاكمات "سريعة" لمشتبه بهم موقوفين على خلفية التظاهرات
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 12:04:28
رئيس السلطة القضائية بإيران: نعمل على إجراء محاكمات علنية للمسؤولين الرئيسيين عن الشغب في الاحتجاجات
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 12:04:28
"أ.ف.ب": رئيس السلطة القضائية في إيران يؤكد "عدم التساهل" مع "مثيري الشغب"
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 12:04:28
رئيس السلطة القضائية الإيرانية: ما يجري في إيران استمرار للحرب التي شنتها إسرائيل على البلاد
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 12:04:28

