إرتفاع أسعار الذهب في سوريا

سجلت أسعار في السوق اليوم الأربعاء ارتفاعاً قدره 150 ليرة للغرام عيار 21، مقارنة بالسعر الذي سجله أمس والذي بلغ 15.85 ألف ليرة.



وحسب النشرة الصادرة عن السورية، فإن سعر غرام الذهب عيار 21، بلغ 16 ألف ليرة للبيع مقابل 15.65 ألف ليرة للشراء، في حين بلغ سعر غرام الذهب عيار 18، نحو 13.7 ألف ليرة للبيع مقابل 13.35 ألف ليرة للشراء.



وشددت جمعية الصاغة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة ووضعها بشكل واضح على واجهة محلات الذهب. (العربية)

