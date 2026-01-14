"خطوة إحترازيّة"... أميركا تُقلّص عدد أفرادها في "قاعدة العديد" في قطر

أفادت شبكة أن قلّصت عدد أفرادها في في قطر، وهو ما وصفه مسؤولون بأنه "إجراء احترازي".

وأوضح بيان صادر عن الحكومة أن هذه الخطوة تأتي "استجابةً للتوترات الإقليمية الراهنة".

وتأتي هذه الخطوة بعد تصريح الرئيس الأميركي بأن الولايات المتحدة ستتخذ "إجراءً حازماً للغاية" ضدّ إذا أعدمت السلطات متظاهرين مناهضين للحكومة، بينما تقول إنها ستردّ بالمثل في حال تعرضها لهجوم أميركي.