تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد رحيله... معلومات مُثيرة تُكشف عن رفعت الأسد

Lebanon 24
21-01-2026 | 08:00
A-
A+
بعد رحيله... معلومات مُثيرة تُكشف عن رفعت الأسد
بعد رحيله... معلومات مُثيرة تُكشف عن رفعت الأسد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "العربية" أن إعلان وفاة رفعت الأسد أعاد ذاكرة السوريين إلى استحضار كل تفاصيل حياتهم معه، فالرجل المعروف عندهم بلقب "جزار حماة" لم يكن عادياً، إذ ارتبط اسمه بمجازر مدينة خلدها تاريخهم لما تعرضت له من ظلم، وأيضا بسرقة أموال الدولة.
 
ولد رفعت الأسد، وهو شقيق حافظ الأصغر، في قرية القرداحة في منطقة جبلية بالقرب من ساحل البحر الأبيض المتوسط، والتي تشكل قلب مجتمع الطائفة العلوية التي تنتمي إليها العائلة.

وأصبح الشقيق شخصية قوية في نظام الأسد بعد انقلاب عام 1970، خصوصا أنه ساعد أخاه حافظ الأسد للاستيلاء على السلطة وتأسيس حكمه الحديدي، كما حظي بولاء القوات الخاصة التي سحقت انتفاضة حماة عام 1982، بعد أن كانت واحدة من أكبر التهديدات التي واجهها حافظ الأسد خلال 30 عاما من حكمه.

عن هذا أوضح الصحافي باتريك سيلفي في كتابه "الأسد.. الصراع من أجل الشرق الأوسط"، أن "الانتصار في حماة" كان أحد العوامل التي دفعت كبار شخصيات النظام إلى اللجوء إلى رفعت عندما مرض حافظ في عام 1983 وخافوا من أنه لن يتعافى.
 
وكثيراً ما يوصف الهجوم المدمر الذي استمر ثلاثة أسابيع، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 10000 شخص، بأنه نموذج لكيفية تعامل بشار مع التمرد ضد حكمه بعد نحو ثلاثة عقود.

وفي العام التالي تم تعيينه نائباً للرئيس في العام التالي، ليبدأ رفعت بالضغط من أجل تغييرات في الحكومة، بينما كان حافظ لا يزال مريضاً.

كذلك ظهرت صور له بالزي العسكري في دمشق.

لكن عندما تعافى الأسد، كان "مستاءً للغاية"، كما كتب باتريك سيلفي، لتبلغ منافستهما ذروتها عام 1984 عندما أمر رفعت قواته بالسيطرة على نقاط رئيسية في دمشق، مما هدد باندلاع صراع شامل. لكن حافظ أقنع شقيقه الأصغر بالعدول عن المواجهة.

وغادر رفعت سوريا بعد الانقلاب الفاشل، ثم عاد إلى وطنه منذ الانقلاب الفاشل عام 1992، ليحضر جنازة والدته، وغادرها فوراً.
 
حياته في أوروبا وانقلاب على بشار
بعد أن رسخ مكانته كرجل أعمال ثري في أوروبا، استقر في البداية في جنيف، ثم انتقل لاحقاً إلى فرنسا وإسبانيا.

لكن حلم الرئاسة لم يفارقه على ما يبدو، فعندما توفي حافظ في عام 2000، اعترض رفعت على نقل السلطة إلى بشار، وأعلن نفسه الخليفة الشرعي.

وبدأ يتدخل من الخارج مجدداً عام 2011 مع اجتياح الثورة لسوريا، وحثّ ابن أخيه على التنحي سريعاً لتجنب الحرب. لكنه في الوقت نفسه حاول إبعاد اللوم عن بشار، عازياً الثورة ضد حكمه إلى تراكم الأخطاء، دون جدوى.

وفي سنواته الأخيرة هناك، كان يُرى وهو يسير برفقة حاشية من الحراس الشخصيين في منطقة بويرتو بانوس بجنوب إسبانيا في ماربيا، حيث كان يمتلك أيضاً عقارات على شاطئ البحر.
 
لكن ثروته أصبحت بشكل متزايد محور تحقيقات الفساد، إلى أن دانته في عام 2020، محكمة فرنسية بتهمة الحصول على عقارات فرنسية بملايين اليوروهات باستخدام أموال تم تحويلها من الدولة السورية، وحكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات.

ثم صدرت أوامر بمصادرة جميع ممتلكاته في فرنسا، والتي قُدّرت قيمتها آنذاك بـ 100 مليون يورو، بالإضافة إلى عقار بقيمة 29 مليون يورو في لندن.

وبعد أكثر من عقد من الزمان، سمح بشار لعمه بالعودة إلى الوطن، وساعده على الهروب من السجن في فرنسا حيث دِين بتهمة الحصول على ممتلكات بملايين اليوروهات باستخدام أموال تم تحويلها من الدولة السورية. لكنه نفى مراراً وتكراراً هذه الاتهامات، حتى عاد إلى سوريا في عام 2021.

إلى أن ذكرت صحيفة موالية للحكومة أنه عاد في عام 2021 "من أجل منع سجنه في فرنسا" ولن يلعب أي دور سياسي أو اجتماعي.

ماذا بعد سقوط الأسد؟
وعندما سقط بشار، حاول رفعت الهروب عبر قاعدة جوية روسية إلا أنه مُنع من الدخول وعبر في النهاية إلى لبنان، محمولاً عبر النهر على ظهر أحد المقربين منه، وفقًا لأحد المصادر التي كانت على دراية مباشرة بالحادث.
 
وفي آذار 2024، أعلن مكتب المدعي العام السويسري أنه سيحاكم رفعت الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بسبب أفعاله في حماة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب يروي للمرة الأولى معلومات لم تُكشف عن عملية القبض على مادورو
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 19:11:24 Lebanon 24 Lebanon 24
عن أولاد بوتين.. معلومات تكشف كيف يعيشون؟
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 19:11:24 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز": وفاة رفعت الأسد عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد عن عمر ناهز 88 عامًا نتيجة تعرضه لوعكة صحية خطيرة
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 19:11:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الشرع: تسريبات الأسد عن الغوطة تكشف نظرته الدونية للسوريين (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 19:11:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرق الأوسط

السورية

نهر على

أوروبا

الطائف

الثورة

الصحاف

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-01-21
Lebanon24
11:59 | 2026-01-21
Lebanon24
11:35 | 2026-01-21
Lebanon24
11:27 | 2026-01-21
Lebanon24
10:49 | 2026-01-21
Lebanon24
10:49 | 2026-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24