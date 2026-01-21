الجيش الأميركي يباشر عملية نقل معتقلي داعش من شمال شرقي سوريا إلى العراق

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، اليوم الأربعاء، إطلاق مهمة جديدة تهدف إلى نقل معتقلي تنظيم داعش من شمال شرقي إلى ، في إطار مساعٍ لضمان احتجازهم في مرافق آمنة والحؤول دون أي محاولات فرار.



وأفادت سنتكوم بأن العملية انطلقت عقب نجاح القوات الأميركية في نقل 150 عنصرًا من التنظيم، كانوا محتجزين في مركز توقيف بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، إلى موقع آمن داخل الأراضي .

وأضافت القيادة المركزية أن عدد معتقلي داعش المتوقع نقلهم من سوريا إلى مراكز احتجاز خاضعة للسيطرة العراقية قد يبلغ نحو سبعة آلاف معتقل.

ونقلت سنتكوم عن قائدها، الأدميرال براد ، قوله إن تنسق بشكل وثيق مع شركائها الإقليميين، وفي مقدمتهم ، مؤكداً أن تسهيل النقل المنظم والآمن لمعتقلي داعش "أمر بالغ الأهمية لمنع أي هروب قد يشكّل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة وللأمن الإقليمي".وأضاف كوبر أن هذه الجهود تأتي في إطار السعي إلى "الهزيمة النهائية" للتنظيم.

أوضحت سنتكوم أن القوات الأميركية والقوات الشريكة تمكنت خلال عام 2025 من اعتقال أكثر من 300 عنصر من تنظيم داعش في سوريا، فضلاً عن قتل أكثر من 20 منهم، ضمن العمليات المستمرة لمكافحة الإرهاب.

من جانبها، أعربت عن ترحيبها بالعملية الأميركية لنقل معتقلي التنظيم من الأراضي السورية إلى العراق، معتبرةً إياها خطوة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار.