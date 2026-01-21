تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

"أسود الجنوب" و"النسر الذهبي" على أهبة الاستعداد... هل دقّت ساعة الصفر؟

Lebanon 24
21-01-2026 | 13:46
أسود الجنوب والنسر الذهبي على أهبة الاستعداد... هل دقّت ساعة الصفر؟
أسود الجنوب والنسر الذهبي على أهبة الاستعداد... هل دقّت ساعة الصفر؟ photos 0
في خطوة تحمل دلالات أمنية بالغة الخطورة، فتح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، وقائد القوات الجوية تومر بار، اليوم الأربعاء، أبواب قاعدة "نيفاتيم" الاستراتيجية في جنوب إسرائيل، للوقوف على جهوزية "سلاح الجو" لمواجهة سيناريو حرب إيرانية محتملة.

وتعتبر قاعدة "نيفاتيم" العصب الحيوى لسلاح الجو الإسرائيلي، فهي تضم:

-سربي طائرات F-35: السرب 116 المعروف بـ"أسود الجنوب"، والسرب 140 الملقب بـ"النسر الذهبي".
-أساطيل النقل والتزود بالوقود: التي تشكل "الذراع الطولى" للعمليات بعيدة المدى.
-سرب "ناحشون": المخصص للمهمات الاستخباراتية والعملياتية الخاصة.


وخلال جولته، وجّه زامير رسائل مباشرة للداخل والخارج، معتبراً أن سلاح الجو اكتسب خبرة عملياتية "لا مثيل لها في العالم" خلال العامين الماضيين، وخصوصاً في عملية "الأسد الصاعد" (حرب الـ12 يوماً مع إيران). وأكد أن الطيارين يشنون هجمات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط للقضاء على التهديدات، مشدداً بالقول: "نحن على أهبة الاستعداد لمختلف السيناريوهات.. هذه مسؤوليتنا ومهمتنا".


يُذكر أن قاعدة "نيفاتيم" كانت قد تعرضت في حزيران الماضي، خلال حرب الـ12 يوماً، لقصف بـ 5 صواريخ باليستية إيرانية، أسفرت حينها عن أضرار في طائرة نقل من طراز C-130. ورغم اعتراف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هيغاري آنذاك بأن القاعدة "تعرضت لأضرار بالغة"، إلا أنه أكد أنها لم تخرج من الخدمة العملياتية.

