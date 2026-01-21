تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مقامرة التدخل في إيران.. هل تسقط واشنطن في "حفرة" العراق وليبيا مجدداً؟

Lebanon 24
21-01-2026 | 14:34
A-
A+
مقامرة التدخل في إيران.. هل تسقط واشنطن في حفرة العراق وليبيا مجدداً؟
مقامرة التدخل في إيران.. هل تسقط واشنطن في حفرة العراق وليبيا مجدداً؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف تقرير حديث أن تصاعد دعوات التدخل العسكري الأميركي ضد إيران يعكس رغبة في "تجاوز التاريخ"، لكنه يتجاهل دروساً قاسية تعلمتها واشنطن في العراق، وسوريا، وليبيا، وأفغانستان. ويرى مراقبون أن المراهنة على نتائج إيجابية هو نوع من "الأمل" الذي لا يكفي، خاصة وأن تجارب الشرق الأوسط أثبتت أن محاولات الإطاحة بالأنظمة قد تتحول سريعاً إلى كوارث أمنية وسياسية وإنسانية.

إرث الفشل في صناعة البديل

على مدار عقدين، أفرزت محاولات بناء معارضة قوية أو حكومات مستقرة بعد الإطاحة بالأنظمة فشلاً متكرراً. ففي العراق (2003)، ورغم محاولات توحيد المعارضة في المنفى، حالت الخلافات الطائفية والمصالح المحلية دون إقامة حكومة فعالة، وهو ما جسده تحذير كولن باول الشهير بأن "كسر العراق" سيجعل واشنطن تتحمل مسؤولية نتائجه. وتكرر المشهد في سوريا وليبيا، حيث عجزت المعارضة المدعومة خارجياً عن توحيد صفوفها، مما أدى إلى سيطرة الجماعات المسلحة وفوضى طويلة الأمد.

خصوصية إيران ومحدودية القوة

يرى المحللون أن إيران، رغم اختلافها عن جيرانها، ليست بمنأى عن ديناميات الفوضى الإقليمية. فأي تدخل سريع سيكون محفوفاً بالمخاطر نظراً لتماسك الأجهزة الأمنية الإيرانية ووعي قيادتها بخطر المواجهات المفتوحة. كما استشهد التقرير بتجربة فنزويلا لتوضيح محدودية الخطط الأميركية؛ حيث لم يغير استهداف الرأس بنية النظام، مما يبرز الفارق الشاسع بين "الرمزية السياسية" والقدرة الفعلية على السيطرة على مفاصل الدولة.

تحذيرات من "السيناريو الكارثي"

حذر الخبراء من أن التدخل العاجل في إيران قد يفتح الباب أمام حرب أهلية طويلة وتفشٍ للجماعات المسلحة وانهيار الخدمات الأساسية وتدفق موجات ضخمة من اللاجئين وتهديد مصالح واشنطن في مكافحة الإرهاب واستقرار سوق الطاقة والأمن الإقليمي.

وخلص التقرير إلى أن القوة الأميركية وحدها لا تملك القدرة على تغيير الواقع السياسي المعقد، وأن الاعتماد على "الأمل" في مواجهة نظام متماسك كالنظام الإيراني قد يؤدي إلى نتائج عكسية تماماً.
 
(فورين بوليسي)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" يحذّر من الحرب الأهلية وموفدون أبلغوه تنبيهات من التدخّل لصالح إيران
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 02:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
CNN: مدعية عامة في جورجيا تسقط قضية التدخل في انتخابات 2020 ضد ترامب
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 02:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: تقييم إسرائيل خلص إلى أن واشنطن ستتدخل في إيران لكن حجم التدخل وتوقيته غير واضحين
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 02:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إيران يصف تهديد ترامب بالتدخل دعما للمتظاهرين بأنه "متهور" و"خطير"
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 02:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

مكافحة الإرهاب

الشرق الأوسط

الإيرانية

الإيراني

المعارضة

العراق

الطائف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:43 | 2026-01-21
Lebanon24
16:40 | 2026-01-21
Lebanon24
16:30 | 2026-01-21
Lebanon24
16:10 | 2026-01-21
Lebanon24
16:05 | 2026-01-21
Lebanon24
15:51 | 2026-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24