484 يوماً بلا تعليم… أطفال السودان يدفعون ثمن الحرب

حذرت منظمة "أنقذوا الأطفال" اليوم الخميس من أن الحرب الدائرة في منذ نحو ثلاث سنوات حرمت أكثر من 8 ملايين طفل من التعليم، في أطول فترة إغلاق للمدارس في العالم.



وقالت المنظمة في بيان: "لقد أمضى أكثر من 8 ملايين طفل - نحو نصف عدد الأطفال في سن التعليم - 484 يوماً بدون الدخول إلى فصل دراسي".



كما أكدت المنظمة أن هذه "أطول فترة إغلاق للمدارس في العالم" متجاوزة عدد أيام الإغلاق أثناء جائحة "كوفيد-19".



وبحسب "أنقذوا الأطفال" يواجه السودان "واحدة من أسوأ أزمات التعليم في العالم، حيث أغلقت العديد من المدارس بينما تضرّرت مدارس أخرى في النزاع أو تُستخدم كملاجئ".



ويعتبر إقليم دارفور الواقع معظمه تحت سيطرة الأكثر تضررًا حيث لا تعمل "في سوى 3% من بين أكثر من 1100 مدرسة".



وفي ولاية تعمل حالياً 15 بالمئة فقط من المدارس،فيما ترك كثير من المعلمين وظائفهم بسبب عدم صرف الرواتب. (الحدث)





