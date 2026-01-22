تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على غزة في مناطق متفرقة

Lebanon 24
22-01-2026 | 02:30
شن الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، غارات جوية وقصفا مدفعيا على قطاع غزة، ضمن المناطق التي يواصل احتلالها.

وأفاد شهود عيان للأناضول بأن الاعتداءات استهدفت المناطق الشرقية من مدينة غزة (شمال)، وشرقي مخيم البريج (وسط)، وشرقي مدينة خان يونس (جنوب).

وأغارت مقاتلات إسرائيلية على شرقي خان يونس بالتوازي مع قصف مدفعي وإطلاق نار متقطع من الآليات العسكرية، كما نفذت مقاتلات عدة غارات استهدفت مناطق شرقي مخيم البريج.

وشرقي مدينة غزة، تعرض حيا الزيتون والشجاعية لغارات جوية وقصف مدفعي، ترافقت مع سماع أصوات انفجارات متتالية، دون أن تتضح طبيعة الأهداف التي استهدفتها الهجمات.

ولم يتضح بعد ما إذا أسفر القصف الإسرائيلي عن قتلى أو مصابين في صفوف الفلسطينيين.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر على الشريطين الجنوبي والشرقي من القطاع، وأجزاء واسعة من شمال غزة، مواصلا احتلال ما يزيد على 50 بالمئة من مساحة القطاع، وفق معطيات للجيش. (الأناضول)

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24