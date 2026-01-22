غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على غزة في مناطق متفرقة

شن الجيش ، فجر الخميس، غارات جوية وقصفا مدفعيا على ، ضمن المناطق التي يواصل احتلالها.



وأفاد شهود للأناضول بأن الاعتداءات استهدفت المناطق الشرقية من مدينة غزة (شمال)، وشرقي مخيم البريج (وسط)، وشرقي مدينة (جنوب).



وأغارت مقاتلات إسرائيلية على شرقي خان يونس بالتوازي مع قصف مدفعي وإطلاق نار متقطع من الآليات العسكرية، كما نفذت مقاتلات عدة غارات استهدفت مناطق شرقي مخيم البريج.



وشرقي مدينة غزة، تعرض حيا والشجاعية لغارات جوية وقصف مدفعي، ترافقت مع سماع أصوات انفجارات متتالية، دون أن تتضح طبيعة الأهداف التي استهدفتها الهجمات.



ولم يتضح بعد ما إذا أسفر القصف الإسرائيلي عن قتلى أو مصابين في صفوف .



ولا يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر على الشريطين الجنوبي والشرقي من القطاع، وأجزاء واسعة من شمال غزة، مواصلا احتلال ما يزيد على 50 بالمئة من مساحة القطاع، وفق معطيات للجيش. (الأناضول)





