الخارجية السورية: سنلجأ للخيار العسكري إذا رفضت "قسد" تنفيذ الاتفاق الجديد

أعلنت أن اليومين الماضيين شهدا انتهاكات واسعة من قبل "قسد" لوقف إطلاق النار. وأكدت أنها تحاول ضبط النفس "قسد" بالاتفاق الجديد والاندماج فيه، لكنها حذرت من اللجوء إلى الخيار العسكري إذا رفضت قسد تنفيذ الاتفاق بعد انتهاء المهلة المحددة.

Advertisement