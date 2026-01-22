مباحثات عراقية أميركية حول استقرار سوريا ومواجهة داعش

أفادت رئاسة وزراء بأن أكد للمبعوث الأميركي ماركو روبيو أهمية التعاون لتثبيت الاستقرار وضمان وحدة الأراضي ، مشدداً على أن أمن يرتبط مباشرة بأمن العراق والمنطقة.

كما بحثا التطورات الأخيرة على الساحة السورية وسبل التعامل معها بما يخدم الاستقرار الإقليمي.