Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

مباحثات عراقية أميركية حول استقرار سوريا ومواجهة داعش

Lebanon 24
22-01-2026 | 15:00
مباحثات عراقية أميركية حول استقرار سوريا ومواجهة داعش
مباحثات عراقية أميركية حول استقرار سوريا ومواجهة داعش photos 0
أفادت رئاسة وزراء العراق بأن الرئيس محمد شياع السوداني أكد للمبعوث الأميركي ماركو روبيو أهمية التعاون لتثبيت الاستقرار وضمان وحدة الأراضي السورية، مشدداً على أن أمن سوريا يرتبط مباشرة بأمن العراق والمنطقة.

كما بحثا التطورات الأخيرة على الساحة السورية وسبل التعامل معها بما يخدم الاستقرار الإقليمي.

 روبيو قال من جهته: إن العراق يقف في الخطوط الأمامية لمواجهة التهديد الذي لا يزال تنظيم داعش يشكّله على جميع الدول.

وأضاف أن أميركا ترحب بمبادرة حكومة السوداني احتجاز مقاتلي داعش المعتقلين في سوريا داخل منشآت آمنة بالعراق.

وحث روبيو الدول على تحمّل مسؤولياتها وإعادة مواطنيها المنتسبين لداعش المحتجزين في العراق وسوريا لمواجهة العدالة.

