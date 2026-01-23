تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
ترامب يشد الرحال إلى الصين... هل انتهت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين؟
كشف الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
عن ترتيبات لتبادل الزيارات مع نظيره الصيني شي جين بينغ، في إشارة واضحة إلى طي صفحة التوترات الاقتصادية الحادة التي طبعت المرحلة الماضية.
وأعلن
ترامب
، في تصريحات للصحفيين
على متن الطائرة
الرئاسية، أنه سيزور
الصين
في نيسان المقبل، على أن يقوم الرئيس "شي" بزيارة للولايات المتحدة قبل نهاية العام.
وأكد ترامب تطلعه للقاء نظيره الصيني، قائلاً: "لطالما كانت لدي دائماً علاقة رائعة مع الرئيس الصيني"، مشيراً إلى أن العلاقات تحسنت بشكل كبير بعد توترات جائحة "كوفيد-19"، خاصة مع عودة الصين لشراء كميات كبيرة من فول الصويا الأميركي.
وفي سياق متصل، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، من منتدى دافوس الاقتصادي، أن العلاقات بين القطبين وصلت إلى "توازن جيد للغاية"، مستبعداً الانزلاق إلى صراع اقتصادي شامل.
وكشف بيسنت عن لقاء جمعه بنائب رئيس الوزراء الصيني "هي ليفنغ"، الذي أكد
التزام
بكين بالاتفاقات الموقعة، مشيراً إلى أن الصين اشترت كامل حصتها من فول الصويا الأسبوع الماضي، وهو ما اعتبره "لفتة حسن نية".
يعكس هذا التقارب تحولاً ملحوظاً عن سياسة الرسوم الجمركية المرتفعة التي ميزت بداية ولاية ترامب وأدت إلى حظر تجاري متبادل. وقد لعب وزير الخزانة دوراً محورياً في الوصول إلى هذا الاتفاق الذي أفضى لتهدئة التوترات، رغم ما شهدته من اضطرابات محدودة في خريف العام الماضي.
(بوليتيكو + رويترز)
