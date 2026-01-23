العثور على جثث 10 من ركاب الطائرة المفقودة في اندونيسيا

أعلنت وكالة البحث والإنقاذ في ان فرق الإنقاذ تمكنت اليوم الجمعة من العثور على جثث 10 ركاب كانوا على متن طائرة لمراقبة أنشطة الصيد فقدت في مقاطعة سولاويسي الجنوبية في مطلع الأسبوع.



وفقدت الطائرة، وهي من طراز إيه.تي.آر 42-500 المملوكة لمجموعة إندونيسيا للنقل الجوي، الاتصال ببرج المراقبة يوم السبت الماضي، في حوالي الساعة 1:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (05:30 بتوقيت غرينتش)، في محيط منطقة ماروس بالمقاطعة.

وكان على متنها طاقم من 7 أفراد و3 ركاب، واستأجرتها البحرية والثروة السمكية لإجراء مراقبة جوية على مصائد الأسماك التابعة لها. وكان الركاب من موظفي الوزارة.



وقال آندي سلطان المسؤول بوكالة الإنقاذ في سولاويسي الجنوبية في بيان مصور إن السلطات عثرت على الجثتين التاسعة والعاشرة في وقت مبكر من الجمعة.



وذكرت الوكالة على حسابها على إنستغرام أنه تم العثور على 10 قتلى.



Advertisement