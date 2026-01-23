تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

العثور على جثث 10 من ركاب الطائرة المفقودة في اندونيسيا

Lebanon 24
23-01-2026 | 04:02
العثور على جثث 10 من ركاب الطائرة المفقودة في اندونيسيا
العثور على جثث 10 من ركاب الطائرة المفقودة في اندونيسيا photos 0
أعلنت وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا ان فرق الإنقاذ تمكنت اليوم الجمعة من العثور على جثث 10 ركاب كانوا على متن طائرة لمراقبة أنشطة الصيد فقدت في مقاطعة سولاويسي الجنوبية في مطلع الأسبوع.

وفقدت الطائرة، وهي من طراز إيه.تي.آر 42-500 المملوكة لمجموعة إندونيسيا للنقل الجوي، الاتصال ببرج المراقبة يوم السبت الماضي، في حوالي الساعة 1:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (05:30 بتوقيت غرينتش)، في محيط منطقة ماروس بالمقاطعة.
وكان على متنها طاقم من 7 أفراد و3 ركاب، واستأجرتها وزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية لإجراء مراقبة جوية على مصائد الأسماك التابعة لها. وكان الركاب من موظفي الوزارة.

وقال آندي سلطان المسؤول بوكالة الإنقاذ في سولاويسي الجنوبية في بيان مصور إن السلطات عثرت على الجثتين التاسعة والعاشرة في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

وذكرت الوكالة على حسابها على إنستغرام أنه تم العثور على 10 قتلى.
