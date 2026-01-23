الجيش الإسرائيلي يدمّر نفقًا هجوميًا لحماس بطول كيلومتر شرقي غزة

دمر الجيش نفقًا هجوميًا تابعًا لحماس بطول كيلومتر في منطقة "الخط الأصفر" شرقي .وذكرت القناة السابعة أن النفق يقع في منطقة المخيمات المركزية على بعد مئات الأمتار فقط من خط تماس القطاع مع الحدود الإسرائيلية.وداخل النفق، عثرت قوة من وحدة "كافير" الخاصة على 3 غرف كانت عناصر تستخدمها في إدارة معاركها ضد .وأفادت تقديرات بأن حماس خصصت النفق لعمليات هجوم سرية على السياج الحدودي مع إسرائيل. (ارم نيوز)