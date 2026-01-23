تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي يدمّر نفقًا هجوميًا لحماس بطول كيلومتر شرقي غزة
Lebanon 24
23-01-2026
|
05:10
دمر الجيش
الإسرائيلي
نفقًا هجوميًا تابعًا لحماس بطول كيلومتر في منطقة "الخط الأصفر" شرقي
قطاع غزة
.
وذكرت القناة
الإسرائيلية
السابعة أن النفق يقع في منطقة المخيمات المركزية على بعد مئات الأمتار فقط من خط تماس القطاع مع الحدود الإسرائيلية.
وداخل النفق، عثرت قوة من وحدة "كافير" الخاصة على 3 غرف كانت عناصر
حماس
تستخدمها في إدارة معاركها ضد
إسرائيل
.
وأفادت تقديرات بأن حماس خصصت النفق لعمليات هجوم سرية على السياج الحدودي مع إسرائيل. (ارم نيوز)
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير أنفاق في منطقة "الخط الأصفر" واستبدال قواته هناك بأخرى
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير أنفاق في منطقة "الخط الأصفر" واستبدال قواته هناك بأخرى
23/01/2026 14:15:09
23/01/2026 14:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بلديات محافظة شمال غزة: تدمير أكثر من 150 كيلومترا من الطرق و70 بئر مياه رئيسيا
Lebanon 24
بلديات محافظة شمال غزة: تدمير أكثر من 150 كيلومترا من الطرق و70 بئر مياه رئيسيا
23/01/2026 14:15:09
23/01/2026 14:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات إسرائيلية داخل مناطق انتشار الجيش الاسرائيلي في حيي التفاح والزيتون شرقي غزة
Lebanon 24
غارات إسرائيلية داخل مناطق انتشار الجيش الاسرائيلي في حيي التفاح والزيتون شرقي غزة
23/01/2026 14:15:09
23/01/2026 14:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية نسف للمباني خلف الخط الأصفر شرقي مدينة غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية نسف للمباني خلف الخط الأصفر شرقي مدينة غزة (الجزيرة)
23/01/2026 14:15:09
23/01/2026 14:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلية
ارم نيوز
قطاع غزة
إسرائيل
قناة ال
حماس
دارت
تابع
