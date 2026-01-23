مساعٍ سياسية جديدة لدمج "قسد" بالحكومة السورية.. هذا ما كشفه مظلوم عبدي

كشف مظلوم عبدي، القائد العام لقوات (قسد)، اليوم الجمعة، عن لقائه برئيس إقليم نيجرفان برزاني، وذلك في سياق الجهود السياسية المكثفة الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين قسد والحكومة "لإنجاح دمج قسد مع الحكومة السورية".





وفي منشور على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، قال عبدي إنه التقى نيجرفان برزاني في إطار المساعي السياسية الهادفة إلى دفع الحوار مع ، معرباً عن تقديره الكبير لدور كلٍّ من رئيس نيجرفان برزاني، وزعيم الكردستاني مسعود برزاني، في دعم هذه الجهود خلال المرحلة الراهنة.







وأضاف عبدي أن الدعم الكردستاني يتم بالتنسيق مع الوسيط الأميركي، "بهدف وقف إطلاق النار، والعودة إلى الحوار، وتطبيق الاتفاقيات المُبرمة، بما يضمن إنجاح عملية الدمج بيننا وبين الحكومة السورية. إن موقف إقليم ، قيادةً وشعباً، محلّ تقدير واحترام بالغين لدى شعبنا."

