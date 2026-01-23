تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

وزير الخارجية التركي: تثبيت الهدنة بسوريا ضروري خلال نقل معتقلي "داعش"

Lebanon 24
23-01-2026 | 13:49
A-
A+
وزير الخارجية التركي: تثبيت الهدنة بسوريا ضروري خلال نقل معتقلي داعش
وزير الخارجية التركي: تثبيت الهدنة بسوريا ضروري خلال نقل معتقلي داعش photos 0
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن وقف إطلاق النار القائم في سوريا يجب أن يستمر خلال عملية نقل سجناء تنظيم "الدولة الإسلامية" إلى العراق، معتبرًا أن الحفاظ على الهدنة من شأنه الحدّ من المخاطر الأمنية.

وأضاف فيدان، في مقابلة تلفزيونية، أن الهدنة بين قوات الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" التي يقودها الأكراد تُعدّ ضرورية لتفادي الفراغ الأمني خلال عملية النقل، ومنع تفاقم عدم الاستقرار وتجنّب مزيد من زعزعة الأوضاع في شمال سوريا وشرقها.
