وزير الخارجية التركي: تثبيت الهدنة بسوريا ضروري خلال نقل معتقلي "داعش"

قال هاكان فيدان إن وقف إطلاق النار القائم في يجب أن يستمر خلال عملية نقل سجناء تنظيم " " إلى ، معتبرًا أن الحفاظ على الهدنة من شأنه الحدّ من المخاطر الأمنية.



وأضاف فيدان، في مقابلة تلفزيونية، أن الهدنة بين قوات الحكومة و"قوات سوريا " التي يقودها تُعدّ ضرورية لتفادي الفراغ الأمني خلال عملية النقل، ومنع تفاقم عدم الاستقرار وتجنّب مزيد من زعزعة الأوضاع في شمال سوريا وشرقها.

